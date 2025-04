Laura Borràs acusa a las «cloacas» del Estado de querer «abatirla»

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 18 de diciembre 2019, 13:36 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, hizo hoy suya la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque. También tiró de libro de estilo soberanista para envolverse en la 'estelada' cuando van mal dadas y la sombra de la corrupción se cierne sobre su figura.

Después de que el Tribunal Supremo decidiera el martes abrir un procedimiento penal que la sitúa a las puertas de la imputación por delitos de corrupción, la diputada nacionalista afirmó que es inocente, que no ha cometido ningún delito ni ha causado daño alguno al erario público y que se defenderá en los tribunales. La causa abierta por el Supremo apunta a que Borràs habría podido cometer los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental por haber adjudicado a un amigo 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía el organismo de la Generalitat Institución de les Letras Catalanas entre 2013 y 2017.

Este mismo amigo, Isaías Herrero, fue condenado este mismo martes a cinco años de prisión por tráfico de drogas y falsificación de moneda. En una conversación grabada por los Mossos, Carrasco llega a afirmar que «con Borràs como jefa, yo facturo con la cooperativa y facturo unos 'trapis' por allí».

La exconsejera de Cultura del Govern y actual diputada en el Congreso se escudó hoy en la búsqueda del enemigo externo y relacionó su causa penal con el intento de las «cloacas del Estado» de luchar contra el 'procés', un argumento que ya esgrimieron otros dirigentes soberanistas cuando se vieron salpicados por la corrupción. Ese fue el argumento de CDC cuando estalló el escándalo Pujol o el caso 3%.

Según Borràs, estas cloacas llevan más de un año intentando «intoxicar» contra su persona. «En este Estado la presunción que cuenta es la presunción de culpabilidad», dijo. «Los delitos que se me imputan no se podrán demostrar porque jamás he defraudado un euro al erario público. El problema está en el juicio mediático permanente que se hace y en intentar abatir a los adversarios públicos desde un punto de vista judicial y no político», remató. A su juicio, existe el interés, entre los poderes del Estado, de ensombrecer» su figura y «vincular» su nombre con la corrupción, una tarea que aventuró que será «ardua».

No piensa dimitir

De entrada, descarta apartarse de la vida política. «Mi código ético es mi código ético personal», dijo. Pero la causa penal, pase lo que pase, supone un borrón muy grande en su expediente, que la descabalga en la carrera que se ha abierto para suceder a Quim Torra.

Ella cuenta con la confianza de Puigdemont y era una de las dirigentes que estaba mejor posicionada. Si el presidente de la Generalitat acaba inhabilitado, JxCat y ERC deberán pactar una nueva investidura. Pero si apuestan por anticipar elecciones, los problemas crecen para los postconvergentes, pues Borràs sonaba como posible candidata a la presidencia de la Generalitat. Torra tampoco podrá serlo, si es condenado, por lo que las opciones se reducen a Carles Puigdemont, que puede ser candidato pero no podría ser investido, como ya ocurrió en enero del año pasado.