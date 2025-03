El lehendakari pedirá al presidente flexibilizar el límite de la deuda vasca al calor de la quita

El Gobierno vasco quiere estar preparado ante la «incierta» situación geopolítica que se vive en estos momentos a nivel global. Las perspectivas no son del ... todo malas pero de manera preventiva, el Ejecutivo de Imanol Pradales quiere tener más munición, sobre todo, para apoyar al sector tecnológico e industrial. Y en esa batería de medidas, el lehendakari anunció que pedirá al Gobierno central que el País Vasco pueda flexibilizar su límite de deuda.

El debate sobre el endeudamiento ha cogido vuelo tras el acuerdo alcanzado por Moncloa con ERC para condonar el pasivo de Cataluña, rechazado por el conjunto de las comunidades gobernadas por el PP. Para mitigar la tormenta política y tratar de que no pareciese una cesión en exclusiva a los independentistas, el Gobierno de Pedro Sánchez amplió el pacto a todas las autonomías del régimen común. El total se eleva a 83.000 millones, 17.000 para Cataluña.

Euskadi y Navarra se quedan fuera por estar bajo el modelo foral, pero eso no significa que no puedan verse afectadas. Pradales admitió que de llevarse a cabo esa posible condonación de la deuda, esta no desaparecerá, «sino que quedará en manos del Estado». «Y esto es relevante en términos del Cupo» vasco, afirmó ayer, «porque la cuenta a pagar sería mayor» dado que Euskadi asume el 6,24% de las cargas del Estado vinculadas a la deuda pública y a sus intereses. De ahí que el Gobierno vasc o pretenda «neutralizar» los efectos que pueda tener en sus Cuentas esa hipotética quita de deuda a partir de 2027, cuando se negocie la nueva ley quinquenal del Cupo.