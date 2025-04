Los letrados del Congreso ponen en apuros al PSOE al avalar que se investigue a don Juan Carlos Los socialistas volverán a votar en contra de la petición de sus socios de Podemos pero ya no podrán ampararse en los servicios jurídicos

PAULA DE LAS HERAS MADRID. Miércoles, 13 de enero 2021, 03:43 Comenta Compartir

Los letrados del Congreso consideran que sí es posible abrir una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas opacas por parte del rey Juan Carlos. Lo comunicaron ayer a la Mesa en un brevísimo informe de apenas un párrafo. El órgano de gobierno de la Cámara baja se reúne hoy para estudiarlo y lo previsible es que, pese a todo, decida no someter al exjefe del Estado a escrutinio alguno. Pero la recomendación sitúa al PSOE en una situación muy incómoda frente a sus socios en el Ejecutivo y en el Parlamento.

No será la primera vez que los socialistas voten junto al PP en contra de una iniciativa semejante pese a la presión de Unidas Podemos, ahora, Izquierda Unida, antes, o fuerzas como Esquerra Republicana de Catalunya. La diferencia es que antes podían hacerlo, y lo hacían, amparándose en la opinión de los servicios jurídicos y ahora no cuentan con ese poderoso argumento. «Ya no hay excusa -apretó Pablo Echenique a través de un tuit-. A partir de ahora, la decisión es puramente jurídica».

La petición de abrir una comisión para indagar sobre las presuntas irregularidades cometidas por el padre del actual monarca al usar unas tarjetas de crédito opacas al fisco fue rechazada inicialmente por los letrados de la Cámara, el pasado diciembre, por una cuestión de forma. Unidas Podemos, con 35 diputados, la había registrado en solitario y el reglamento exige tener al menos el respaldo de 50 diputados. Con el apoyo de ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, en cambio, ha logrado vía libre.

Hasta ahora todas la propuestas para que el Parlamento investigara al anterior Rey habían sido rechazadas con el mismo argumento: que los actos realizados durante su mandato están protegidos por la inviolabilidad que concede al Jefe del Estado el artículo 56.3 de la Constitución y que el Congreso no tiene potestad para controlar a la Corona. Unidas Podemos replicaba en esta ocasión que su petición no se centra en hechos ocurridos durante el reinado de don Juan Carlos, sino en fechas posteriores a su abdicación en 2014 y que esos hechos le han llevado, no en vano, a tener que pagar a Hacienda casi 680.000 euros para regularizar su situación.

Posición inamovible

Conocida la nueva decisión de los letrados, el secretario primero de la Mesa del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, adujo, también en Twitter, que «nada justificaría» ya que se «hurte» al Parlamento de la posibilidad de investigar el patrimonio del rey emérito. Sin embargo, fuentes del PSOE adelantan que no tienen la más mínima intención de cambiar su posición, que se mantendrá inamovible. Eso significa que votarán otra vez junto al PP y Vox en contra de la petición de sus aliados. «El Congreso tiene tasadas su funciones en la Constitución y entre ellas -insisten- no está el control al jefe o al exjefe del Estado».

La actitud frente a la Monarquía enfrenta desde el principio de la legislatura a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y, de hecho, uno de los grandes desencuentros entre ambos se produjo cuando don Juan Carlos abandonó España el pasado verano, en medio de los escándalos en torno a sus supuestas cuentas en paraísos fiscales. El vicepresidente echó en cara entonces al jefe del Ejecutivo que no le hubiera mantenido informado del asunto.

Desde entonces, los socialistas han repetido cada vez que han tenido ocasión que no entrarían en «polémicas» ni darían ningún paso que debilite la institución de la Corona. Sánchez adujo el pasado 9 de diciembre en Telecinco que la investigación de las presuntas irregularidades debe llegar «hasta el final» en los tribunales pero insistió en que actuará de garante de la Monarquía parlamentaria.