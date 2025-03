Los líderes de CC OO y UGT niegan que sean emisarios del Gobierno ante Junqueras

ramón Gorriarán Madrid Miércoles, 4 de diciembre 2019, 10:56 | Actualizado 19:25h. Comenta Compartir

Los secretarios generales de CC OO y UGT rechazan que hayan actuado como emisarios del Gobierno ante el líder de Esquerra para que ese partido permita la investidura de Pedro Sánchez. Unai Sordo y José María Álvarez confirmaron que se reunieron por separado con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners el jueves y el lunes pasados, pero precisaron que fueron encuentros concertados antes de las elecciones del 10 de noviembre.

«Ni por mandato ni por indicación» del Gobierno ni del PSOE, aseguraron este miércoles en UGT. «En absoluto fue un encargo», apostillaron en CC OO. Álvarez, acompañado por el secretario de UGT en Cataluña, Camil Ros, fue a Lledoners, pero no «a pedir nada, no es el papel de los sindicatos», explicó el líder sindical en Onda Cero. Señaló que quería conocer el punto de vista de Junqueras , como líder de «un partido progresista», para un pacto no solo encaminado a la investidura de Sánchez sino en otros ámbitos, como el presupuestario o el socio-laboral. UGT recordó asimismo que no es la primera vez que Álvarez visita a Junqueras en prisión. En octubre del año pasado lo hizo acompañado por el entonces presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, pero también ha acudido en solitario en otras ocasiones.

Sordo se presentó en el centro penitenciario acompañado por el secretario general de CC OO en Cataluña, Javier Pacheco. Desde la central sindical aseguraron que no se entrevistaron con el líder de Esquerra y con el exconsejero Raül Romeva por encargo de nadie, pero admitieron que la investidura del líder del PSOE formó parte de la conversación.

Los votos de los 13 diputados republicanos son, por ahora, la pieza fundamental para que el líder socialista siga otra legislatura en la Moncloa, y aunque las conversaciones entre los socialistas y Esquerra evolucionan bien, según reconocen ambas partes, el acuerdo aún está lejano.

Cita con Aragonès

Donde se habló sin tapujos del apoyo de Esquerra a la investidura fue en un segundo encuentro que mantuvieron este martes Sordo y Pacheco con el coordinador general de Esquerra y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. La cita fue en la sede del partido en Barcelona, y en ella los líderes de CC OO pidieron a los republicanos que apoyen la investidura para que Sánchez pueda formar un Gobierno «progresista y de izquierdas, que plantee diálogo y soluciones efectivas para el conflicto político que existe en Cataluña y rompa el bloqueo institucional y político», según informó la federación catalana de la central sindical en un comunicado.

Junqueras, de momento, calla, aunque está en permanente contacto con la dirección de su partido. Su palabra fija el rumbo de la estrategia de Esquerra. La última vez que habló en público fue en una entrevista concedida por escrito a Euskadi Irratia el 25 de noviembre pasado, y en ella dijo que «está muy claro que rechazaremos la investidura, a menos que haya una mesa de negociación para resolver el conflicto entre Cataluña y España. Cuando esto suceda reconsideraremos nuestra actitud». Esa mesa ya está aceptada por el PSOE, la discusión está en el rango de los interlocutores.

El PP pide a los sindicatos que se preocupen por el paro El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado este miércoles a los sindicatos que se preocupen más por la situación del paro y por aportar soluciones a ese problema, «en vez de ir a cárceles a llevar a cabo una serie de negociaciones que no comprendemos -ha dicho-». Montesinos se ha pronunciado así en rueda de prensa en Ronda sobre las visitas en la cárcel al dirigente de ERC Oriol Junqueras por parte de los líderes de CCOO y UGT. Ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a los que ha denominado «sus enviados a las cárceles», de que el PP «no va a consentir que se rompa la soberanía nacional». También ha asegurado que su partido ejercerá «una oposición firme» ante los «desmanes» de Sánchez, al que ha acusado de negociar «con quienes quieren destruir España» y situarse «del lado de los sediciosos» en lugar de junto a las fuerzas constitucionalistas.