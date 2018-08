Llamazares y Argüelles se ofrecen a liderar la candidatura de IU en Asturias Gaspar Llamazares, Faustino Sabio, Ramón Argüelles y Ana Castaño, ayer, en la FIDMA. / J. R. NAVARRO «Gaspar y yo tenemos una relación bastante coordial y vamos a pensar en el beneficio de IU», declaró el coordinador regional ANA MORIYÓN GIJÓN. Miércoles, 15 agosto 2018, 04:30

Arranca la carrera por liderar IU Asturias en las próximas elecciones autonómicas. Tanto Gaspar Llamazares, portavoz de IU en la Junta General, como el coordinador general de la coalición en Asturias, Ramón Argüelles, mostraron ayer su «disposición» a presentarse al proceso de primarias del partido que servirá para elegir al que será el candidato de IU en las próximas elecciones autonómicas. Ambos dirigentes reconocieron estar dispuestos a dar el paso, aunque también ambos se escudaron en que estarán a expensas de lo que les reclame la organización y los militantes.

«Hay voluntad de seguir en política, pero es una decisión de los militantes y los simpatizantes. Todos los cargos públicos estamos a disposición», respondió el portavoz del grupo parlamentario, cuestionado directamente sobre su intención de concurrir a las primarias. «Estoy absolutamente dispuesto a lo que me mande la organización y lo que crea que es más conveniente», añadió en la misma rueda de prensa Argüelles, quien matizó que «si la dirección y los compañeros consideran que me tengo que presentar lo haré y, si no, no lo haré». «Gaspar y yo -agregó- tenemos una relación bastante cordial y vamos a pensar en el beneficio de IU».

Estas declaraciones se hacían en el marco de la tradicional visita institucional a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en la que Llamazares insistió en la importancia de que los nueves meses que restan de legislatura no se conviertan en un mero «curso electoral» y sean «decisivos» para sacar adelante cuestiones pendientes a nivel autonómico. Citó, en concreto, la ley de transparencia y buen gobierno, la ley de garantías de derechos básicos, el pacto por la ciencia y la investigación y ley de la memoria histórica.

Entiende el portavoz del grupo parlamentario que, con la aprobación del último crédito extraordinario por parte de las tres fuerzas de la izquierda, se ha abierto una «ventana» que debe aprovecharse para alcanzar un acuerdo presupuestario y político de fondo que permita, completó, no solo cerrar todas las iniciativas legislativas pendientes, sino hacer un frente común ante el Gobierno central. Pide en este sentido al presidente del Principado que exija al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare su política energética y su política en materia de infraestructuras, y que pacte un modelo de financiación autonómica «creíble».

«Se pueden hacer cosas»

En la misma línea, Ramón Argüelles confía en que «aún se puedan hacer muchas cosas» en los meses que restan antes de las próximas elecciones autonómicas y tendió la mano de IU para alcanzar acuerdos que impidan que ésta sea una «legislatura perdida». El coordinador general también se refirió a la «incertidumbre» que supone el discurso del Gobierno central en materia de transición energética e, incluso, se ofreció como interlocutor con el Gobierno de Pedro Sánchez. «En IU no queremos contaminar más que nadie, pero queremos una transición razonable», defendió.

También anotó que el acuerdo en materia de infraestructuras que en su momento el Gobierno del Principado e IU firmaron para reclamar una mayor inversión al Ejecutivo de Mariano Rajoy, debe ahora «ser recordado» al equipo de Pedro Sánchez. No obstante, en relación a las inversiones en depuradoras en Asturias anunciadas por Hugo Morán, secretario de Estado de Medioambiente, respondió que «prefiere juzgar los hechos a las buenas palabras» y recordó las continuas «promesas» del anterior ministro de Fomento, Íñigo de La Serna.

Ya en clave local, el coordinador de IU en Gijón, Faustino Sabio, y la edil Ana Castaño denunciaron la «descomposición» que está sufriendo el Ayuntamiento de Gijón, con un gobierno «extremadamente ineficaz y muy débil» y una alcaldesa, Carmen Moriyón, en la «pista de salida» y más preocupada por sus «nuevos retos autonómicos», en palabras de Castaño.