Llamazares se niega a dar explicaciones a la dirección de IU hasta que Garzón no «rectifique públicamente»

Izquierda Abierta (IzAb), el partido que lidera dentro de IU el excoordinador federal de la coalición Gaspar Llamazares, ha anunciado que ni él ni ningún otro de sus afiliados darán explicaciones a la dirección sobre su participación en la nueva formación Actúa mientras el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, no retire «su acusación de transfuguismo».

El portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias, ha pedido a la Dirección Federal que se retracte de las acusaciones vertidas este lunes, tachadas de «injuriosas» hacia su persona y hacia su papel político.

«Mientras que no se retracten, yo no tengo nada que hablar con la Dirección Federal, salvo hacer mi trabajo, seguir el programa con el que me presenté al frente de IU a las elecciones, e intentar que haya una política constructiva por parte de IU claramente diferenciada de la política de gestos de Podemos», concluyó Llamazares.

El partido de Llamazares exige a Garzón que «rectifique públicamente» sus valoraciones, y le acusa de estar intentando construir en realidad «una cortina de humo más para intentar tapar los malos resultados electorales de la fusión en frío que se vendió como una confluencia electoral«. «Baste remitirse a las últimas andaluzas», apostillan.

«Garzón, acompañado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, habló específicamente de transfuguismo a los medios de comunicación en relación con el portavoz de IzAb, una calificación que no aceptaremos y que, mientras no se rectifique públicamente, nos mantendrá sin respuesta alguna a la petición de explicaciones a nuestros afiliados por parte de la dirección de IU«, aseguran.

Requerimiento de la dirección

El Ejecutiva de IU reclamó este lunes a Llamazares y el resto de afiliados de la coalición que estén participando en Actúa que den explicaciones y aclaren si quieren seguir formando parte de IU o del nuevo partido, que el pasado sábado anunció que se presentará a las elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019.

«Ambas cosas son incompatibles, no sólo desde el punto de vista estatutario, sino también político y democrático. En el caso de los cargos públicos, esta aclaración debe ser inmediata pues se trata de un incumplimiento manifiesto del compromiso con los estatutos, el programa y los acuerdos democráticos de la organización mediante la cual estas personas accedieron a dichos cargos públicos», subrayó la Comisión Colegiada de IU en el escrito aprobado en su reunión de este lunes.

Según explica Izquierda Abierta en su comunicado, Llamazares, que actualmente es diputado en Asturias, «cumple puntualmente con sus compromisos programáticos y económicos». Sin embargo, denuncian que es la dirección de IU la que no está cumpliendo con los compromisos con su partido.

Así, denuncian que se están produciendo «incumplimiento de compromisos políticos, incumplimiento de la integración en procesos unitarios, incumplimiento del acuerdo de presencia en el Partido de la Izquierda Europea, se ha dado la espalda a la pluralidad y, más recientemente, se le ha suspendido la asignación económica». «Circunstancias todas ellas que no se habían dado jamás con otras direcciones anteriores a la actual», añaden.

Defienden que Actúa no ha competido con IU

Además, aseguran que «ni el portavoz federal de IzAb ni ninguno de sus militantes pertenecen ni han pertenecido a organización alguna que haya competido electoralmente con IU». «Actúa, proyecto en el que participan muchos de nuestros afiliados y nuestro propio portavoz, no se ha presentado hasta la fecha a ninguna cita electoral ni persigue anular a ninguna otra formación», afirman.

«No se puede decir lo mismo de miembros de la dirección federal de IU, que trabajaron para la construcción de Podemos y la supeditación propia al nuevo actor. Ahora piden cuentas 'preventivamente' a IzAb y a quienes participan en Actúa», critican.

Asimismo, acusan a la dirección de IU de optar una vez más «por la nula autocrítica de su estrategia de entrega a Podemos». «Estamos ante un episodio más en el proceso de laminación de la pluralidad en IU, donde se ha predicado hacia fuera lo contrario que se ha venido practicando dentro. IU y la dirección actual del PCE son hoy la misma cosa, todo lo demás estorba en IU», sentencian.