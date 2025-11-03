El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
Maribel Vilaplana llega al juzgado este lunes a primera hora. I. Arlandis

Vilaplana comunica a la jueza que no tiene el ticket del parking, pero acepta buscar el pago en su banco

Silencio de la periodista a su llegada a Catarroja, donde le esperaba una víctima de la dana

Álex Serrano López y A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:57

Comenta

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre, ha llegado a los juzgados de ... Catarroja este lunes a las 9.03 horas en medio de una gran expectación mediática. Su comparecencia ante la jueza puede suponer un punto de inflexión en el relato que ha defendido hasta ahora el máximo dirigente del Gobierno valenciano. Algunas circunstancias, no obstante, contribuyen a restarle protagonismo. Sin duda, la comparecencia de Mazón anunciando su dimisión rebaja la intensidad, al menos política, sobre la informadora.

