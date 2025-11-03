Vilaplana comunica a la jueza que no tiene el ticket del parking, pero acepta buscar el pago en su banco

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre, ha llegado a los juzgados de ... Catarroja este lunes a las 9.03 horas en medio de una gran expectación mediática. Su comparecencia ante la jueza puede suponer un punto de inflexión en el relato que ha defendido hasta ahora el máximo dirigente del Gobierno valenciano. Algunas circunstancias, no obstante, contribuyen a restarle protagonismo. Sin duda, la comparecencia de Mazón anunciando su dimisión rebaja la intensidad, al menos política, sobre la informadora.

Vilaplana, una experta oradora, no puede ocultar hoy sus nervios. Ha sido un año de enorme intensidad. El sábado fue atendida en un hospital por una fuerte crisis de ansiedad. Pero su voluntad era comparecer hoy, superar esto y pasar página. La jueza le preguntó acerca de su relación de amistad con Mazón. «No tengo amistad ni enemistad», respondió.

La primera cuestión ha sido abordar el hecho del ticket del aparcamiento. «No lo tengo porque fue hace un año. Le dije a mi amiga que fuera al parking a conseguirlo, pero no se lo dieron». Vilaplana ha adelantado que no tiene problema en dar la matrícula de su coche para que la jueza lo pida de manera oficial a la empresa. Y ha mostrado disponibilidad en consultarlo en su banco porque el importe fue abonado con tarjeta de crédito.

«No voy a hablar», es lo único que ha dicho antes de entrar a los juzgados, donde le esperaban dos familiares de víctimas de la dana, que le han pedido que diga la verdad. «Cuenta la verdad, por mi madre, que se me aparece su cara llena de barro», le ha espetado Juan José Monrabal, cuya madre falleció en la misma Catarroja el 29 de octubre. Él se la encontró en el agua en la madrugada del día 30 en su planta baja.

Vilaplana, citada a declarar a las 9.30 horas, ha llegado antes de hora, cabizbaja y sin hacer declaraciones. La expectación mediática era total, con decenas de medios que la han seguido del coche a la puerta de los juzgados, unos 30 metros en los que no ha hecho declaraciones en medio de un fuerte dispositivo de seguridad organizado por la Guardia Civil.