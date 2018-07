«El medio rural es importante para todos menos para Javier Fernández»

El sábado pasado se quedó fuera del Comité Ejecutivo Nacional del PP, puesto que iba en la lista de Soraya Sáenz de Santamaría para este órgano, pero ayer Pablo Casado le abrió de nuevo la puerta. El nuevo presidente de los populares ha designado a Luis Venta Cueli (Breceña, Villaviciosa, 1964), secretario general de los populares asturianos, como nuevo secretario de Medio Rural y Despoblación. Es la primera vez, desde la etapa de José María Aznar al frente del partido (1990-2004), que un asturiano ocupa un cargo ejecutivo en el Partido Popular.

-Vuelve un asturiano a ocupar un cargo orgánico en el dirección nacional del PP.

-Pues eso me han dicho. Lo cierto es que es una enhorabuena colectiva, no personal. Es una enhorabuena para todo el Partido Popular de Asturias.

-¿Cuándo se fraguó la posibilidad de que usted formara parte de la dirección ejecutiva de Casado?

-Sé que no me lo creerá, pero le aseguro que no sabía nada.

-Hace bien en precisarlo. No me lo creo.

-(Risas) Pues se lo aseguro. Como es lógico, la interlocutora con la dirección nacional es la presidenta de nuestra organización en Asturias, Mercedes Fernández, y por tanto es ella la que está en contacto con Pablo Casado. Supongo que ha negociado que hubiera asturianos en la ejecutiva y ha visto cuál podía ser interesante para los intereses de la región. Y desde luego que esta secretaría ejecutiva está acorde a muchos de los problemas que tiene Asturias. El medio rural y la despoblación deben ser, o mejor, lo son, un reto para la oposición y el Gobierno porque es un reto importante para solucionar.

-Entonces fue Mercedes Fernández quien le propuso a Casado.

-Como le he dicho, ella es la interlocutora con el presidente del partido. Por eso, agradezco la confianza que tanto Mercedes Fernández como Pablo Casado han depositado en mi.

-¿Cuándo supo que entraría en el primer equipo ejecutivo del nuevo presidente?

-Me enteré hoy -por ayer- por la mañana y tras recibir la llamada de mi presidenta. Tenía el visto bueno y la complacencia del presidente para formar parte de su ejecutiva y, además, con los cometidos de trabajar por el medio rural y los problemas derivados de la despoblación.

-Y el PP de Asturias refuerza así su presencia en los órganos de dirección.

-Asturias, como resumen, sale bien de este proceso interno. El peso político, personal y la trayectoria de nuestra presidenta queda demostrado que es indudable. Asturias tiene los representantes que tiene, a la presidenta, la secretaria general de Nuevas Generaciones y yo. Es satisfactoria para nuestra organización la presencia de sus representantes en los principales órganos de dirección del PP.

-¿Se ha conseguido la integración de todas las sensibilidades con esta ejecutiva?

-Por supuesto. Hay muchas personas en ella que iban o habían apoyado a otras candidaturas. El punto y final de todo lo ha puesto el congreso. Ahora vamos todos a una, alrededor de nuestro presidente. Pablo Casado ha tenido en cuenta personas, independientemente de cuál haya sido su posición inicial. Ha formado una ejecutiva muy renovada.

-Medio Rural y Despoblación, dos áreas que conoce muy bien, no solo por su profesión de veterinario, sino porque es portavoz de estas áreas en Asturias.

-Son áreas muy importantes para Asturias, menos para Javier Fernández, como vimos el miércoles en la fiesta del Pastor en la Vega de Enol. ¡Se cumplen los 100 años del Parque Nacional y no había nadie del Gobierno regional! El desdén de este Ejecutivo con el medio rural es manifiesto y eso trae el segundo apellido, que es despoblación. Cuando no te mojas por un territorio, al final la gente los abandonan porque no hay políticas ni para quedarse ni para recuperarlos luego.