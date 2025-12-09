El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente El Supremo concluye en su sentencia que el fiscal general «o una persona de su entorno y con su conocimiento» filtró el correo
La magistradas Susana Polo (primera por la izquierda) y Ana Ferrer (penúltimo por la derecha) en un momento del juicio al fiscal general. EFE

Las magistradas discrepantes defienden que la sentencia no prueba la «intervención directa» de García Ortiz

Polo y Ferrer rebaten el grueso de los indicios que la mayoría de compañeros del tribunal ven suficientes para inhabilitar al exfiscal general por revelación de secretos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:30

Comenta

La sentencia que ha condenado al exfiscal general del Estado, cuyas motivaciones jurídicas se han conocido este martes, incluye un voto particular que formulan las ... magistradas Susana Polo y Ana Ferrer en el que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría de la Sala. Ambas sostienen que lo procedente debería haber sido acordar la libre absolución de Álvaro García Ortiz de un delito de revelación de secretos o informaciones.

