El malestar de Asturias con la política energética de IU federal se extiende a Aragón A. S. OVIEDO. Martes, 4 septiembre 2018, 07:54

El malestar que existe en el seno de IU de Asturias en relación con la política energética que defiende la dirección federal de la organización, y que se desarrolla a través del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, se extiende a otros territorios. Es el caso de Aragón, donde la cúpula de la organización ha remitido un escrito a Madrid en el que traslada el «malestar» por la forma en que se ha conducido el debate interno, plasmado en una propuesta de ley de transición energética.

IU de Aragón protesta tanto por el contenido de la iniciativa, alertando de las «afecciones» que su redacción definitiva tiene sobre las comarcas mineras, un punto coincidente con Asturias, como por las formas. El escrito señala que la organización se siente «ninguneada» y que el malestar es «mayúsculo».

«Desde IU de Aragón no compartimos esta posición, no haremos campaña pública en contra si no se nos pregunta, pero no podemos aceptarla y así os lo hacemos saber», remata la misiva.