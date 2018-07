Malestar en Génova por un vídeo sobre la trayectoria de Arenas, Montoro y Villalobos

Santamaría: «Se puede aspirar a ser presidente del PP sin dañar al PP»

La candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado hoy que «se puede aspirar a ser presidente del PP sin dañar al PP» y además ha recalcado que «solo se puede aspirar a ser presidente del Partido Popular si se tiene bien claro que nunca puedes hacer daño al PP». Sáenz de Santamaría ha hecho estas declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Getxo, tras participar junto a otros representantes del PP en un acto celebrado en Ermua en recuerdo del concejal «popular» Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 21 años.

Preguntada por algunas declaraciones de su oponente en el próximo Congreso del PP, Pablo Casado, que podrían interpretarse como críticas a la gestión del Gobierno de Rajoy, en el que Sáenz de Santamaría fue vicepresidenta, la candidata a la Presidencia del PP ha subrayado que ella lleva a cabo una campaña «en positivo» y que se comprometió con los afiliados a «no criticar a ningún compañero». «No he dicho nada malo de ninguno de mis compañeros y los afiliados me votaron mayoritariamente, por lo que he interpretado que los afiliados quieren que siga en esa línea, que por otro lado responde a mis principios y valores», ha destacado Sáenz de Santamaría.

Ha resaltado que esos «principios y valores» consisten en «no hacer daño jamás al PP», por lo que no dirá «ni una palabra en contra de ningún compañero» y no hará «ninguna reflexión que pueda perjudicar» a su partido. «Se puede aspirar a ser presidente del PP sin dañar al PP; es más, solo se puede aspirar a ser presidente del Partido Popular si se tiene bien claro que nunca puedes hacer daño al PP», ha agregado.