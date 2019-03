Mallada cierra la puerta a una coalición con Foro para las elecciones autonómicas «Nosotros salimos a ganar en los ayuntamientos y en el Principado», asegura la candidata del PP a la Presidencia del Principado E. C. GIJÓN. Sábado, 30 marzo 2019, 03:41

La candidata del PP a al Presidencia del Principado, Teresa Mallada, descartó ayer que su partido vaya a concurrir en coalición con Foro a los próximos comicios autonómicos y municipales del mes de mayo. Aseguró que no existen presiones por parte de la dirección nacional para que se produzca esa alianza, que sí se producirá en las elecciones generales del 28 de abril. Mallada, en declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar la sede de la Asociación Gijonesa de la Caridad, insistió en que no existen presiones ni para ir a las elecciones autonómicas ni a las locales en coalición. En este sentido, la candidata dejó claro que el PP se presenta a los comicios del 26 de mayo con su propio proyecto político, antes de reiterar que no le consta «en absoluto» que desde Génova se hayan realizado ese tipo de presiones. «Nosotros salimos a ganar en los ayuntamientos y en el Principado», recalcó.

Dicho esto, matizó que el diálogo es y será siempre una forma de actuación del partido, por lo que podrán «llegar a acuerdos postelectorales con aquellos que tengan como objetivo un verdadero cambio en Asturias». «Ya hemos tenido demasiado tiempo políticas que no han sido buenas para nuestra región», abundó. Mallada también se pronunció sobre los anónimos que circulaban en redes sociales sobre su actividad profesional, indicó que no había presentado querellas por estos mensajes, puesto que «no han aparecido informaciones falsas», ya que, en su opinión, «no había nada contundente».

La polémica de Suárez Illana

No obstante, sí alertó a la Guardia Civil sobre estas informaciones que circulan desde hace tiempo. Eso sí, si llegan a publicarse, «la querella será clara», resaltó. «El que manda anónimos, que responda», apuntó. En otro orden de temas, Mallada se refirió a las palabras sobre el aborto del número dos de la lista del PP al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana, quien el jueves indicó que «los neandertales también lo usaban, lo que pasa es que esperaban a que naciera y, entonces, le cortaban la cabeza». A este respecto, Mallada indicó que no conocía en qué términos se habían realizado dichas declaraciones, dado que había estado «todo el día haciendo visitas» en el marco de precampaña. En todo caso, subrayó que el PP ya dio una respuesta «clara» sobre el aborto, por lo que rechazó posicionarse hasta que se resuelva el recurso presentado por el partido ante el Tribunal Constitucional contra la ley que rige esta práctica.

Respecto a la visita a la Asociación Gijonesa de la Caridad, la candidata popular destacó que la entidad está consolidada en la ciudad y es un ejemplo la labor que realiza. Es por ello que para el PP será una prioridad, si gana las elecciones, ofrecer todos los recursos disponibles a organizaciones como esta para que lleguen adonde la Administración no puede.