Mallada pide al presidente del Principado «que se deje de paseíllos y excusas» Teresa Mallada. / D. ARIENZA A. M. GIJÓN. Sábado, 10 agosto 2019, 02:56

La portavoz del grupo parlamentario popular, Teresa Mallada, pidió ayer a Adrián Barbón que deje de poner «como excusa» la falta de Gobierno central, y se ponga a trabajar cuanto antes por el interés de Asturias. La expresidenta de Hunosa reprochó al jefe del Ejecutivo autonómico que se dedique a «hacer paseíllos» en lugar de tomar medidas que permitan reconducir la situación de la región. Y, concretamente, coincidiendo con el día del autónomo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la diputada popular lamentó que el número de este tipo de profesionales lleve tres años disminuyendo en el Principado, pese a que la tendencia en el resto de España es la contraria. Reclamó por ello medidas específicas para favorecer a este colectivo de carácter fiscal, así como una tarifa plana regional que mejore la nacional, ayudas a los colectivos mayores de 55 años o «cuotas cero» en la zona rural.

Del mismo modo, Mallada reprochó al nuevo Ejecutivo socialista que lleve «un mes» inactivo y que, continuamente, su máximo dirigente ponga como «excusa» el bloqueo político que existe en el Congreso, y que ha impedido que saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez. En su opinión, «se pueden hacer muchas cosas desde el Gobierno regional sin necesidad de esperar a que se conforme un Gobierno central. Además, ya existe un Gobierno en funciones que sigue tomando decisiones para lo que considera conveniente», apostilló.

Industria asturiana

Precisamente por este motivo, la parlamentaria popular entiende que es obligación de Adrián Barbón exigir al presidente nacional que tome las medidas oportunas para proteger a la industria asturiana aún estando en funciones. Desde el PP recriminan a los líderes socialistas que pongan como excusa la falta de Gobierno para justificar que aún no se haya aprobado el estatuto para las empresas electrointensivas y también que usen este compromiso como medida de presión para tratar de desbloquear la investidura. «Adrián Barbón y Adriana Lastra quizá no se acuerdan, pero salieron con un cartel asegurando que el estatuto iba a estar preparado antes de las elecciones generales. Y, a día de hoy, no existe estatuto y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha tomado ni una sola medida que sirva para proteger a nuestra industria», denunció.

Mallada reclamó a Pedro Sánchez que, al menos, haga pública su hoja de ruta en materia de industria para poner en marcha tan pronto como se constituya el nuevo Gobierno con el objeto, dijo, de poner fin a la incertidumbre de las grandes empresas asentadas en Asturias como Arcelor, que ya advierte de que el 15% de lo que produce en esta región no le sale rentable.