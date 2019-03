Teresa Mallada: «Estoy sufriendo una campaña de acoso dirigida por el odio, la inquina y el miedo» Teresa Mallada, entre los candidatos al Senado, Ramón García Cañal y José Manuel Rodríguez 'Lito', ayer en un acto en Llanera. / IMANOL RIMADA «No sé si viene de fuego enemigo o amigo, pero hay un interés para que no gane las elecciones», afirma la candidata del PP al Principado MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Jueves, 21 marzo 2019, 08:13

Teresa Mallada tiene claro que la controversia generada por una auditoría que cuestiona varios gastos, que rondan los 35.500 euros, cargados durante su mandato como presidenta de Hunosa «es una campaña de acoso y derribo». Una artimaña dirigida por «el odio, la inquina y, sobre todo, por el miedo. Miedo a que el PP, conmigo al frente, gobierne Asturias y nos saque de este marasmo en el que el PSOE ha tenido a la región hasta ahora». Un nuevo obstáculo que sortear en su carrera hacia la Presidencia del Principado, colocado por quienes buscan «denigrar» a la expresidenta de la hullera pública. «Tendrán que esforzarse más», advirtió ayer Mallada a aquellos que quieren impedir esa meta. «El foco soy yo porque molesto y mientras me atacan a mí perdemos la oportunidad de afrontar el debate imprescindible sobre del futuro de la región, pese a que yo lo intento una y otra vez», lamentó en una carta enviada a los medios. También manifestó su pesar por «perder tiempo y energía en desmentir un informe» que, en su opinión, solo refleja que su gestión al frente de la hullera pública ha sido «transparente y eficaz».

Remarcó Mallada que ninguna de sus actuaciones en Hunosa tuvo el más mínimo cariz de ilegalidad, por lo que le entristece la situación, sobre todo por «el perjuicio que puede causarle a una empresa» a la que tanto quiere y a la que tantos esfuerzos ha dedicado, subrayó. «Pero no me callarán porque no he cometido ninguna irregularidad y porque durante mi mandato en Hunosa, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores conseguimos, entre otras muchas cosas, evitar el cierre fulminante al que estaba abocada la empresa y pusimos unos cimientos sólidos en su viabilidad», argumentó. Tanto es así, que Mallada puso el informe de alegaciones a disposición de todo aquel que lo precise. El documento pone en tela de juicio parte de los gastos que realizó la candidata popular y recuerda que fiscalizaciones anteriores ya habían expresado dudas sobre la forma en la que la presidencia de la sociedad justificaba los desembolsos en actividades de representación. Precisamente, Mallada recalcó que los gastos son «de presidencia, no de la presidenta» y en ellos se incluyen desde compras de material de oficina hasta las placas que se colocan en cuadros y lámparas -«los de joyería que tanto han llamado la atención», indicó la expresidenta- hasta la comida de los trabajadores y «los gastos de representación que hace la responsable de protocolo».

Asegura que la dirección nacional conocía el asunto y le ofrece apoyo absoluto

Una persona que, de hecho, es de la máxima confianza de la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, y que compagina el cargo con el de tesorera en el partido. Un dato que no deja de ser curioso, dado el enfrentamiento abierto que existe entre la líder autonómica y la candidata a la Presidencia del Principado. En medio de esta nueva tempestad, Mallada señaló que Fernández «no había debido de tener tiempo» de llamarla, puesto que no había contactado con ella.

Respaldo de Génova

De quien sí recibió la llamada fue de la dirección nacional. «Como siempre, respaldo total y absoluto a su candidata, a la candidata de Pablo Casado a nivel regional», apuntó Mallada, quien además recibió el mensaje de dedicarse a trasladar a los asturianos el mensaje del PP para ganar las elecciones. «Génova conocía perfectamente esto porque es un tema que ya estaba en el aire y yo soy la primera a la que le gustan las cosas absolutamente claras», recalcó. Aseguró que desconoce quién está detrás de esta campaña, aunque «desde luego, hay un interés clarísimo de poderes establecidos para que no gane las elecciones autonómicas».

Mallada, que asistió en un acto del PP en Llanera, no perdió la ocasión de responder al secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, y el representante del partido en el consejo de administración de Hunosa, José Ángel Gayol, quienes horas antes señalaron que estudian llevarla ante el juez por posible malversación de caudales públicos. «Les acuso de mentirosos», sentenció, además de afear a Gayol sus ausencias en numerosas reuniones del consejo y remarcar que le había ofrecido abundante información sobre la empresa.

«Que digan que hago gastos con tarjetas 'black' dice mucho de la catadura moral de esas dos personas», dijo Mallada, quien señaló que durante su presidencia en Hunosa se habían realizado más de 80 auditorías y todas se habían tramitado «correctamente a través» de la dirección de auditoría de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Además, la candidata del PP destacó que Gayol «estuvo imputado y tuvo que ir a declarar porque le retuvo el salario a un policía municipal siendo él interventor en el Ayuntamiento de Lena» porque el agente no le quiso quitar una multa. «Personas que son capaces de hacer eso a mí lecciones de moral, las justas», indicó. Rechazó pensar si esta campaña «viene de fuego amigo o enemigo». Sobre dar un paso atrás, respondió que «como allerana esto me anima a seguir hacia delante».