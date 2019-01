Las feministas asturianas piden «no dar un paso atrás» ante al programa de Vox Portavoces de las organizaciones feministas asturianas que se adhirieron al manifiesto. / CAROLINA SANTOS El partido en la región advirtió de que estará vigilante ante cualquier manifestación que atente contra sus derechos MARLA NIETO GIJÓN. Jueves, 10 enero 2019, 03:18

Más de un centenar de organizaciones feministas de toda España presentaron ayer un comunicado en contra de la derogación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género exigida por el presidente de Vox, Santiago Abascal. En Asturias trece las organizaciones, junto con integrantes de PSOE, Podemos, IU, UGT y CC OO, se sumaron a esta iniciativa en un acto en la Casa de Encuentro de las Mujeres, en el Centro Municipal de La Arena de Gijón, en el que leyeron el manifiesto consensuado para toda España.

El acto fue abierto por la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas de Asturias, Blanca Esther Aranda Rilo, que cuestionó qué cuota estarían dispuestos a ceder tanto el PP como Ciudadanos de los derechos de las mujeres para venderlos a Vox.

Por su parte, Ana Isabel Ruiz Gutiérrez, de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, aseguró que «luchar por lo nuestro no significa suprimir los derechos del hombre», mientras que Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asistencia a Víctimas de violencia sexual y de Género, añadía que no van a dar ni un paso atrás. «Si tenemos que estar todos los días en la calle, estaremos» afirmó. Además, Pereira mostró su preocupación por la gente joven que se informa por internet muchas veces a través de 'fake news' creyendo, como ella dijo, «noticias falsas que reflejan datos de violencia de mujeres hacia hombres que no existen».

La última en intervenir fue Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres, quien señaló que no son enemigas de los hombres, sino de los que perpetúan el machismo.

Las reivindicaciones de las portavoces asturianas coincidían, por tanto, con las hechas por sus compañeras en todo el territorio nacional. «Ni un paso atrás. Los derechos de las mujeres no se negocian(...). Anunciamos un largo historial de movilizaciones para decir que no vamos a permitir el retroceso en los derechos de las mujeres», señaló ayerla presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

Las asociaciones feministas firmantes aseveraron en una rueda de prensa que estarán «enfrente» de aquellos partidos políticos que apoyen «las pretensiones e imposiciones de Vox».

«Habrá una movilización continua hasta que sea preciso», añadió Besteiro, mientras que la presidenta de Themis insistió en que el movimiento feminista es «pacifista y universalista». Las portavoces de las organizaciones argumentaron que «ante cada nuevo avance histórico de las mujeres, se produce una respuesta contundente del patriarcado para impedirlo».

Vox Asturias: «La igualdad también está en el ADN de nuestro partido»

Vox en Asturias no tardó en reaccionar a este manifiesto. La formación expresó en un comunicado su respeto hacia «la libertad de derecho» del escrito feminista, pero advirtió de que «estamos y estaremos atentos a cualquier tipo de manifestación que atente contra nuestro derecho a la imagen o declaraciones que puedan suponer delitos penales».

Aseguraron, además, que los principios y el funcionamiento de Vox Asturias son democráticos y que son las urnas y el voto por igual de los ciudadanos españoles los mecanismos que deben marcar el diseño del Estado.

Familia

«La familia es uno de los pilares de la ideología de Vox. En el programa de Vox y entre sus 100 Medidas para España se incluyen varias propuestas de apoyo político y económico a las familias. El acceso de la mujer al mercado de trabajo, la atención familiar a los abuelos y de éstos a los nietos, la igualdad de hombres y mujeres, también por razones de sexualidad, están en el ADN de nuestro partido», concluyeron.

Por su parte Ciudadanos en Gijón mostró su respeto hacia las entidades promotoras del manifiesto y sus opiniones, pero rechazaron adherirse al documento, «ya que consideramos que no constituye un texto feminista sino una carta de respuesta a Vox y, en este sentido, nuestra posición es la de no hacer publicidad ni ejercer de comentaristas de las ideas u ocurrencias de otros partidos, especialmente cuando nada nos vincula con los mismos». Por último se negaron a compartir la consideración que las entidades promotoras del manifiesto, incluido el propio partido socialista, hacen de la Constitución en la que afirmaron que «a pesar de ser androcéntrica, no pudo dejar de proclamar la igualdad».