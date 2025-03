ERC mantiene el 'no' a la prórroga del estado de alarma «No se dan las condiciones para la abstención», advierte Marta Vilalta

Cristian Reino Barcelona Lunes, 18 de mayo 2020, 14:07 | Actualizado 18:16h. Comenta Compartir

ERC mantiene toda la presión sobre Pedro Sánchez. Los republicanos han insistido esta mañana que a día de hoy su posición no ha cambiado respecto a la prórroga del estado de alarma y, si el presidente del Gobierno no mueve ficha, Esquerra volverá a votar en contra de la propuesta del Gobierno, como ocurrió en la última votación. El aviso de ERC llega tras tres reuniones de los equipos negociadores de la investidura de Sánchez en los últimos días: Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa, por un lado, y Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep Maria Jové, por la parte independentista.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que mantiene una relación fluida con la vicepresidenta Carmen Calvo y hasta con Pedro Sánchez, con quien interlocuta como máximo dirigente de ERC, ya advirtió el pasado fin de semana que a su juicio el acuerdo con los socialistas «muy verde». Las negociaciones seguirán hasta el miércoles en que se votará la prórroga de un mes que propone Sánchez. Los republicanos insisten en reclamar mayor capacidad de decisión de la Generalitat en el proceso de desescalada. Los secesionistas rechazan el mando único y piden que el Govern tenga la última palabra en la decisión sobre el cambio de fase en el desconfinamiento. «No podemos dar apoyo a la prórroga», ha afirmado esta mañana Marta Vilalta, secretaria general adjunta de ERC, tras la reunión semanal de la ejecutiva de la formación republicana.

«Hemos tenido varios contactos con el PSOE y con el Gobierno y no se dan las condiciones para volver a la abstención», ha advertido. «Cataluña no puede ser una gestoría» en la administración de la pandemia, ha asegurado. ERC insta a los socialistas a seguir negociando en las próximas horas y mañana. Estas son sus condiciones. En primer lugar, capacidad de decisión del Govern catalán en la desescalada y fin del mando único. «Lo que ahora hace el Gobierno no es cogobernanza», ha dicho, a pesar de que el Ministerio de Sanidad esté atendiendo buena parte de las propuestas de la Consejería de Salud. «Lo que hay ahora es sumisión», ha insistido. Los republicanos piden un compromiso, también, con que sea la última prórroga y con que se acometerán cambios normativos para que en el futuro la ley de salud pública o alguna ley que afecta a la movilidad puedan ser los instrumentos que sirvan para evitar la aplicación de un nuevo estado de alarma. Además, reclaman medidas de tipo social y que el Gobierno desbloquee el superávit de los ayuntamientos.

Esquerra presiona también para que el Gobierno vuelva a convocar la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y catalán. «Hay que concretar que pueda reanudarse la mesa», ha señalado la dirigente independentista. A su juicio, el Gobierno ya ha deslizado en sus conversaciones con los republicanos que podría reunirse «pronto». «El conflicto ha de resolverse a pesar de la pandemia», ha instado. «No son debates desligados», ha señalado. «La vía del diálogo y la negociación deben estar siempre abiertas. Ya ha llegado la hora de retomar la mesa», ha instado.

JxCat se ha ofrecido también a negociar su apoyo a facilitar la prórroga. Reclama, eso sí, el reconocimiento del presidente de la Generalitat como autoridad competente en la desescalada. Laura Borràs ha mantenido contactos telefónicos con el Ejecutivo en los últimos días, el último ayer, para que la quinta prórroga del estado de alarma incorpore algunas modificaciones.