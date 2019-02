Margarita Robles: «Pablo Casado tiene un discurso faltón y crispante» La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Pozo Fondón en Langreo. / JUAN CARLOS ROMÁN Margarita Robles Fernández | Ministra de Defensa «No me entra en la cabeza que Ciudadanos quiera poner un 'cordón sanitario' al PSOE» ALEJANDRO FUENTE Miércoles, 27 febrero 2019, 03:49

Margarita Robles alardeaba ayer de ser «medio asturiana» por su familia materna. La ministra socialista de Defensa lo hacía en una visita que realizó a Langreo, a la sede de la Brigada de Salvamento Minero, para firmar un convenio para actuaciones futuras tras su actuación en Totalán, Málaga. También tuvo tiempo para tratar asuntos de interés político y regional.

-¿Será posible la cesión de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega al Ayuntamiento de Oviedo antes de las elecciones de abril?

-Estamos manteniendo conversaciones con el Consistorio en las que se está avanzado mucho. Se trata de un proceso muy complicado administrativamente. Por tanto, hay muchas reuniones y el proceso se encuentra en una fase muy avanzada. Lo que no quiero es, en ningún caso, utilizar nada relacionado con el Ministerio de Defensa en clave electoral. Lo que siempre he dicho desde que soy ministra es que todo lo relativo a las fuerzas armadas, incluso las infraestructuras, no se pueden usar en clave política ni partidista.

-¿Pero se producirá esa cesión?

-Las conversaciones están muy avanzadas y hay cuestiones pendientes que son de tipo administrativo, es preciso respetar el ordenamiento jurídico. Lo que sí queremos es dejar asentadas la bases para que se pueda llegar a una decisión. Pero insisto, hay que ser muy respetuosos con los trámites. Al final, la convicción que yo tengo es que todos estamos para servir a la ciudadanía.

-¿Los ovetenses podrán disfrutar de esos terrenos?

-Ésa es nuestra intención y en ello estamos trabajando, absolutamente convencidos de que cuando seamos capaces de tener resueltos todos los trámites así será.

-¿Cree que en una democracia parlamentaria pueden existir 'cordones sanitarios'?

-Si hay algo que caracteriza a la democracia es la posibilidad de crear escenarios de diálogo, de construcción en positivo, y no de crispación y descalificación. No me cabe en la cabeza que, después de celebrar el cuarenta aniversario de la Constitución que ha creado un marco de convivencia en la que todos tenemos cabida, pueda haber quien quiera poner cordones sanitarios; y mucho menos lo puedo entender que lo quiera poner Ciudadanos al Partido Socialista, una formación con 140 años de historia que ha acometido las transformaciones sociales más importantes de este país.

-¿Lo ve como una bravata electoral?

-Espero que sea así, pero nos tenemos que acostumbrar a que lo que se diga en campaña es para cumplirlo. Si muchas veces hay un descrédito de la clase política es porque se dicen las cosas y luego no se cumplen. Hay que tener mucho rigor y hay que prometer aquello que se pueda cumplir. La experiencia que he vivido en el caso de Ciudadanos es que cada día se cambia de opinión y cada día modifica su criterio. Es lo más opuesto a lo que tiene que ser la política.

-La Ley del aborto también ha entrado fuerte en esta precampaña.

-Un dirigente político tiene que ser prudente y respetuoso; y, sobre esta materia, Pedro Casado no lo es con las mujeres de este país. Pero además, desde que se ha hecho cargo del Partido Popular está permanentemente con un discurso y un mensaje de confrontación y de crispación. No puedo entender que alguien tan joven como el señor Casado tenga este discurso tan faltón en ocasiones y tan crispante. No le he oído hablar nada de aquellas cuestiones de contenido social, de las que van a resolver los problemas de quienes lo están pasando peor. Tendrá que explicar a los ciudadanos el motivo por el que no ha sido capaz de apoyar un presupuesto de contenido social, que era para trabajar por aquellas personas que peor lo han pasado como consecuencia de la crisis económica. Él está obsesionado únicamente con Cataluña, con el artículo 155.

-¿Están ahora los derechos de las mujeres en riesgo?

-Me preocupa enormemente cuando escucho los discursos del señor Casado o del señor Vox. En las próximas elecciones tiene que haber un esfuerzo de movilización importante para proteger los avances que se han logrado durante 40 años de democracia en el ámbito de igualdad.

-¿Considera arriesgado que un partido, en este caso Vox, pida los nombres de los funcionarios andaluces encargados de la violencia de género?

-Es un riesgo evidente; y personalmente creo que eso vulnera el ordenamiento jurídico. En materia de derechos en el ámbito de la lucha contra la violencia de género y la lucha por la igualdad no nos podemos permitir un solo paso atrás, ni el más mínimo retroceso.

Empleo en Trubia

-¿Teme que se reproduzca el acuerdo a tres bandas de la derecha tras los próximos comicios autonómicos o, incluso, de abril?

-España es un país en el que la gente tiene mucho sentido común, la gente cree en los marcos de convivencia. Lo acabo de decir en un acto con la Brigada de Salvamento Minero, que la España que se movilizó con el rescate del pequeño Julen en Totalán es la de la tolerancia, la de la convivencia. Ése es el país con el que tenemos que trabajar. Cualquier planteamiento de una España que crispe y que retroceda en derechos estoy segura de que los ciudadanos no lo van a aceptar.

-Tras nueve meses de trabajo al frente de Defensa, ¿le ha dado tiempo a desarrollar algo de sus propuestas?

-Se ha hecho mucho en este periodo de tiempo, como la aprobación de programas especiales de armamento. Y aquí quiero hacer especial mención a que el Consejo de Ministros aprobó, a finales de diciembre, el programa del blindado 8X8, que va a traer creación de empleo muy importante para la fábrica de Trubia y su comarca. Por lo tanto, hemos trabajado mucho y se han aprobado seis programas especiales con lo que ello implica, creación de puestos de trabajo, y Asturias se va a ver positivamente afectada. Y, sobre todo, hemos trabajado en todo lo relativo a la conciliación y la mejora de vida de vida del personal de las fuerzas armadas. Tengo que decir que, como ministra de Defensa, me siento muy orgullosa de los hombres y mujeres del ejército.