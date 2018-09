«Asturias tiene un buen sistema de salud, se amortiguaron mejor los recortes del PP» María Luisa Carcedo, nueva ministra de Sanidad, ayer, tras haber tomado posesión de su cargo. / EFE / EMILIO NARANJO María Luisa Carcedo - Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social «La relación con el Principado va a ser buena, somos dos gobiernos socialistas que compartimos el mismo proyecto político» ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 14 septiembre 2018, 02:39

La trayectoria política de María Luisa Carcedo, extensa e intensa en el ámbito asturiano y nacional, dio un vuelco el pasado martes cuando, tras la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, fue requerida para asumir la dirección del departamento. Un reto que, confiesa, asumió sin dudar porque su prioridad es «estar allí donde el partido me necesite». Carcedo vivió ayer una jornada frenética, con la toma de posesión, primero, y luego la incorporación a un ministerio que tiene un buen número de asuntos pendientes. Entre las prioridades, la ministra asturiana sitúa el impulso de políticas que permitan revertir los recortes que, sostiene, el PP aplicó al sistema sanitario en sus años de gobierno.

-¿Qué tal le ha ido el primer día?

-Bien, despachando las tareas más inmediatas y preparando el Consejo de Ministros. No he tenido tiempo para mucho más.

-¿Cuándo le sonó el teléfono y se enteró de que sería ministra? ¿Muy tarde el martes?

-Sí, estaba sola en mi despacho, serían más allá de las ocho. Fue todo muy rápido.

-¿La respuesta también lo fue? ¿No tuvo dudas?

-No, mi compromiso con el partido es estar allí donde me necesiten.

-¿Qué primer diagnóstico hace de su ámbito de gestión, del sistema sanitario español?

-El sistema nacional de salud ha sido un éxito y, aunque mi participación fue modesta, es de lo que más orgullosa me siento. Fue una experiencia maravillosa cómo le dimos la vuelta a la situación que había entonces. Recuerdo que yo me compré mi propio fonendo. Se construyó uno de los sistemas de salud más accesibles del mundo, equitativo y de calidad.

-¿Y ahora qué? ¿El sistema necesita muchos ajustes?

-El Gobierno del PP aplicó recortes que han sometido el sistema a una situación de estrés, pero se puede superar. En el sistema hay un nivel muy alto de profesionalidad que ha permitido que, incluso con ese estrés al que me refería, los servicios se hayan mantenido porque la base es muy potente. La situación se puede remontar.

-¿Cuál es su análisis de la sanidad asturiana?

-Bueno, ahí mi opinión puede ser un poco parcial porque yo fui partícipe de la construcción del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Por eso lo mejor es ir a los datos, que dicen que Asturias es una de las comunidades donde la ciudadanía presenta un mayor nivel de satisfacción con el servicio. También es una de las comunidades donde si a los ciudadanos se les pregunta si prefieren la sanidad pública o la privada, más contestan que la pública. Asturias tiene un buen sistema sanitario, es una de las comunidades que más recursos destina per cápita. Además, durante los recortes, el Gobierno regional elaboró una agenda social asturiana que ha permitido amortiguar los recortes que aplicó el Partido Popular.

-¿Cómo va a ser la relación con el Gobierno de Javier Fernández?

-Somos dos gobiernos socialistas que compartimos el mismo proyecto político, así que la relación va a ser buena.

-Sobre su mesa tiene algunos asuntos de interés para la comunidad. Por ejemplo, la apertura del centro de referencia de enfermedades neurológicas de Langreo. ¿En qué plazo cree que podrá entrar en servicio?

-Bueno, apenas he podido sentarme aún en el despacho, estoy pendiente de un informe. Pero el objetivo es proceder a su apertura en el plazo más breve posible.

Eliminar los copagos

-Hereda de la anterior ministra varias cuestiones abiertas. ¿Eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas será una de las prioridades?

-Sí, por supuesto. Resolver el problema de los copagos para los pensionistas y para las poblaciones más vulnerables es una necesidad. La situación actual ha provocado que existan ciudadanos que abandonen sus tratamientos y eso es algo a resolver. Confío en que en el Congreso de los Diputados se apruebe un techo de gasto y unos presupuestos que nos permitan tener un poco más de margen.

-¿De dónde va a salir el dinero para esas políticas? ¿Para revertir los recortes que afea al PP?

-Aquí hay que hablar tanto de un incremento de los ingresos como de la redistribución. La voluntad política del Gobierno es, desde luego, revertir los recortes que aplicó el PP cuando gobernó. Se trata de estabilizar socialmente el país porque los recortes ponen en riesgo nuestros sistemas de protección social. A partir de ahí, para hablar de plazos y cuantías es necesario aprobar el techo de gasto y ver qué margen hay para incrementar los ingresos.

-¿A través de subidas de impuestos?

-En ese ámbito el partido y el Gobierno tienen unas propuestas que son conocidas y con las que se quieren atender las políticas que son prioritarias.

-¿Qué opinión tiene de la gestación subrogada?

-Es una cuestión a resolver con acuerdos internacionales que declaren ilegales estas prácticas, como ya sucede con el tráfico de órganos. En España esta práctica esta prohibida pero existen acuerdos con otros países y es ahí donde hay que actuar en el ámbito internacional. La forma más eficaz y útil de resolver el problema es una regulación internacional.

-¿Y las agencias de gestación subrogada que operan en España?

-Habrá que analizar en qué marco legal se mueven y si traspasan algún límite en algún asunto concreto que interfiera con la legislación española, ahí se podría actuar.

-Existe un debate social intenso sobre la regulación o no de la prostitución.

-Es un hecho que la mayor parte de quienes se dedican a esta actividad son mujeres y que lo hacen producto de la trata y no por voluntad propia. Regularizar la prostitución sería como plantearse regularizar la esclavitud. Es algo que está fuera de los límites que se pueden tolerar como derechos humanos y dignidad de las personas.

¿Hay 'caso Sánchez'?

-En materia estrictamente política, ¿hasta dónde cree que llegará la polémica al hilo de la tesis de Pedro Sánchez?

-Es absurdo montar una polémica en torno a este asunto porque no hay caso. No hay caso, podrán decir lo que quieran, pero no hay caso. Está todo perfectamente explicado, el presidente ha dicho lo que tenía que decir y me parece absurdo montar una polémica en torno a algo que no existe.

-¿Y en el caso de Pablo Casado y su máster? ¿Piensa que el presidente del Partido Popular debería dimitir?

-Si ponemos el referente de su compañera Cristina Cifuentes, de su propio partido, parece que sí. Pero ellos tendrán que resolver sus asuntos. La dimisión es una decisión que compete a los órganos del PP y al propio señor Casado.

-¿Se puede comparar la situación de Casado con la de su antecesora, Carmen Montón?

-Yo no lo voy a comparar con nosotros, pero si se compara con su propia compañera de partido, que tenía un alto cargo de responsabilidad, pues que se aplique el mismo cuento. En el PSOE se ha demostrado cuál es nuestro código ético. En cuanto al PP, que se aplique lo que se tenga que aplicar.