Marlaska asegura que la seguridad del emérito no supone un «gasto adicional» El ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. / Foto: Efe /Vídeo:EP Junts per Catalunya advierte al ministro que «de tanto proteger a la Corona, están desprotegiendo a la democracia» MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Miércoles, 9 septiembre 2020, 12:30

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la seguridad de Juan Carlos I no tiene una partida específica en los Presupuestos y, por lo tanto, no supone un coste adicional a las arcas del Estado. Marlaska ha respondido así a una pregunta de la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrás, aunque se ha negado a dar cifras o cualquier dato sobre la seguridad del rey emérito, que el pasado 3 de agosto abandonó España rumbo a Emiratos Árabes.

Borrás ha acusado al Gobierno de dar al anterior monarca un grado de «protección inadmisible» que según la diputada independentista está perjudicando la imagen de la democracia porque «de tanto proteger a la Corona, están desprotegiendo a la democracia». «España sigue siendo vista fuera como una de las democracias de mayor calidad en el mundo», ha insistido el titular de Interior.

La portavoz de JxCat ha afeado además a Marlaska que no dé a conocer la cifra porque considera que es un coste que se debería poder cuantificar con precisión y que por transparencia la ciudadanía debería poder conocer. «Lo que sí es incalculable -ha subrayado- es el precio que el Estado está dispuesto a pagar desde el punto de vista del prestigio democrático en el ámbito internacional para proteger a un Rey que ya tuvo que abdicar y que ahora ha tenido que emigrar».