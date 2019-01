Marlaska: «Sin ETA, no debemos volver a las políticas de antes» El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (C), durante un acto en San Sebastián. / ARIZMENDI El ministro de Interior defiende en San Sebastián la «transparencia» del Gobierno con las víctimas AINHOA MUÑOZ San Sebastián Domingo, 27 enero 2019, 16:30

En un día invernal, el ministro de Interior ha aterrizado en San Sebastián dispuesto a protagonizar su primer mitin, como él mismo ha reconocido. Un discurso alabado por sus compañeros del PSE-EE en el que Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a poner el acento en la política penitenciaria que afecta directamente a los presos de ETA.

El titular de Interior, como lo ha venido haciendo en los últimos días, ha defendido que la dispersión de los reclusos de la banda «fue una política antiterrorista que procedía en el momento y tuvo su resultado», pero que ahora, una vez que ETA ha bajado definitivamente su persiana, «estamos en una situación distinta». «Hemos vencido a ETA, por eso, no podemos volver a las políticas de atrás. ¿Por qué vamos a retroceder si ya hemos avanzado?», se ha preguntado.

La semana pasada, el exmagistrado de la Audiencia Nacional ya reconoció que no ve sentido mantener la dispersión de los presos una vez que ETA ha desaparecido. Y este domingo, en el Palacio de Miramar donostiarra, ha vuelto a incidir en ello. Aunque esta vez ha querido poner el acento en las víctimas, «un patrimonio de todos los demócratas, no de los partidos», ha puntualizado. Según ha reconocido, los traslados de presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi que se han llevado a cabo desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa (18), han sido comunicados a las asociaciones de víctimas del terrorismo. «Siempre les hemos dicho a las asociaciones, con transparencia e informando, la situación». «Y si alguna vez ha habido un error de comunicación, a un Gobierno socialista no le importa reconocerlo, porque no hacemos nada con mala fe», ha dicho. Además, ha insistido en que son las Juntas de Tratamiento penitenciario quienes deciden, bajo los parámetros legales, si un recluso debe o no progresar de grado o aceptar su traslado.

El ministro de Interior también ha puesto en valor que en estos siete meses de Gobierno del PSOE «se han hecho más cosas de los que otros hicieron en siete años», ha dicho en referencia al Gobierno popular de Mariano Rajoy. «Creo que eso les ha sentado mal y se han enfadado. Por eso nos atacan en temas donde la política partidista no debería jugar», ha reiterado en alusión a asuntos como la inmigración, la violencia machista o el terrorismo.

Marlaska ha vuelto también a poner en valor el «compromiso» de su equipo con las nueva cárcel de Zubieta. Un centro penitenciario que, según ha dicho, se construirá «acorde a nuestra Constitución para que cumpla las medidas y sea realmente un centro de rehabilitación, de resocialización, donde no se lleve a la gente y se le encierre en una celda».

El ministro de Pedro Sánchez ha hecho estas declaraciones durante la presentación de Ernesto Gasco como candidato del PSE-EE a la Alcaldía de San Sebastián, un acto en el que también ha intervenido Eneko Andueza, secretario general de los socialistas guipuzcoanos. Ambos han estado acompañados por un gran número de representantes del partido. Entre ellos, Denis Itxaso, candidato a diputado general; Jesús Loza, delegado del Gobierno en Euskadi; Iñaki Arriola, consejero del Ejecutivo vasco; además de parlamentarios, diputados forales y concejales de Donostia.