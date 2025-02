Marlaska llama a los partidos a no alentar manifestaciones que incumplen el estado de alarma El ministro del Interior se refiere a las concentraciones que han tenido lugar en los últimos días en algunos barrios madrileños como el de Salamanca

EP Madrid Viernes, 15 de mayo 2020, 11:54 Comenta Compartir

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hecho este viernes un llamamiento a los partidos políticos para que se abstengan de alentar protestas o manifestaciones que impliquen vulnerar el estado de alarma, como es el caso de las concentraciones que han tenido lugar en los últimos días en algunos barrios madrileños como el de Salamanca.

En una entrevista en la Cadena Ser, Marlaska ha reconocido que las fuerzas de seguridad no tienen «ningún dato objetivo» que les permita identificar si hay alguna persona o grupo encargada de organizar estas protestas. Sí ha pedido en cambio «a todos los responsables políticos» que no hagan llamamientos a otra cosa que no sea cumplir la normativa propia de la situación excepcional» que España está viviendo y que está exigiendo tanto esfuerzo al conjunto de la ciudadanía para garantizar la salud de todos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, defendió el jueves que los ciudadanos puedan salir «libremente a manifestarse aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle», mientras que desde Vox, su portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros animó a participar en este tipo de protestas, si bien invitó a hacerlo guardando la distancia de seguridad con otros manifestantes.

Marlaska ha evitado entrar en polémica con declaraciones como las de Ayuso, si bien ha considerado que la sociedad pide a los políticos que estén «un poquito a su altura». El ministro ha señalado que la protesta y la crítica al Gobierno es «absolutamente legítima y positiva», pero ha señalado que «se puede hacer sin necesidad de poner en riesgo la salud pública».

En cualquier caso, Grande Marlaska afirmó que el 99,99 por ciento de la población española cumple con el estado de alarma y sólo una minoría incumple las normas. En este sentido, ha afirmado que las imágenes que se vuelven virales en redes sociales mostrando terrazas y bares llenas de gente sin cumplir las recomendaciones de seguridad como mantener la distancia social o, en su caso, usar mascarilla son «la excepción».