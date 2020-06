Marruecos anuncia que este verano no habrá 'Operación paso del Estrecho' Decenas de coches esperan en el puerto de Algeciras para embarcar hacia Tánger en 2019. / EFE Fernando Simón ha agradecido la decisión al gobierno del país vecino, a la que ha calificado de «muy prudente» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Lunes, 22 junio 2020, 19:21

El ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, ha anunciado este lunes que este verano no habrá 'Operación paso del estrecho' porque no ha «podido prepararse», según informaron medios del país alauita. Sin embargo, esto no significa –especifican– que los ciudadanos que residan en el extranjero no vayan a poder regresar de visita, aunque cabe recordar que las fronteras de Marruecos siguen cerradas aún.

El año pasado, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre cruzaron el Estrecho desde España 3.340.045 pasajeros y 760.215 vehículos en las Fases de Salida y Retorno, lo que representó un 3% y un 3,5% más respectivamente que en 2018 y una cifra récord.

Ahora el Gobierno marroquí reconoce que a causa de la epidemia no se han iniciado la coordinación necesaria con otros países cuyos trámites deben iniciarse «en abril», señalan. «No se trata de un simple paso sino de una animación con actividades culturales y de diversión, así que es evidente y natural que la operación tal como la conocemos no tendrá lugar», afirma Bourita.

El ministro señaló tres factores «necesarios» para que el tránsito regrese a sus fronteras: las medidas de sanitarias que adopten los países de tránsito, la situación epidemiológica nacional e internacional y el protocolo que pondrá en marcha Marruecos para todo el que ingrese en el país.

Nueve días de cuarentena

El protocolo que se aplica por el momento a los marroquíes que están siendo repatriados tras estar meses bloqueados en el extranjero incluye una cuarentena de al menos nueve días y dos test PCR. Medidas que, de mantenerse, «tendrán un impacto sobre los viajes a Marruecos de los residentes en el extranjero», explica Bourita.

El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, respondió ayer a esta decisión y la calificó de «muy prudente». «Tenemos que agradecer a Marruecos lo consciente que ha sido de los riesgos con esta medida», ha asegurado este lunes el epidemiólogo. Una valoración que contrasta con los preparativos del Gobierno de Pedro Sánchez para iniciar la Operación.