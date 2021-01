Martínez Oblanca: «Asumo mis contradicciones, no he sido blando en las críticas hacia la presidenta de mi partido» El diputado nacional de Foro Asturias ofrece una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la formación, Adrián Pumares, como símbolo de la reconciliación entre las partes El secretario general de Foro, Adrián Pumares, y el diputado nacional Isidro Martínez Oblanca, en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido este sábado. / PALOMA UCHA EDUARDO PANEQUE Gijón Sábado, 30 enero 2021, 13:06

Las aguas internas de Foro Asturias comienzan a bajar un poco más tranquilas. Tras la reunión mantenida días atrás entre la presidenta Carmen Moriyón y el diputado nacional, Isidro Martínez Oblanca, quedaba la foto que visibilizase la reconciliación entre las partes. Tuvo lugar esta mañana, en la sede de Gijón. Martínez Oblanca y el secretario general de la formación ofrecieron una rueda de prensa conjunta con el motivo de hablar sobre la situación industrial asturiana. El acto sirvió para que ambas partes volvieran a sentarse en una misma mesa, y ante los medios de comunicación. El diputado nacional reconoció que «asumo la parte que me toca, mis contradicciones y que no he sido blando en mis críticas hacia la presidenta de mi partido». No obstante, avanzó que «miro hacia adelante, toca estar representando a Foro y hacer honor a los colores».

Del otro lado, también encontró la mano tendida. Adrián Pumares afirmó que «en una situación política de la posverdad, es digno de elogio que Oblanca asuma sus contradicciones». También señaló que «es una buena noticia para el Principado porque cuestiones como esta favorecen la coordinación que redundará en el beneficio de Asturias». Oblanca no quiso hacer público los puntos que se abordaron en la reunión entre Carmen Moriyón limitándose a citar una anotación que llevaba escrita en su cuaderno de dicho encuentro: «Se alegra de corazón que la vuelta a la normalidad sea lo antes posible». Tampoco quiso ahondar en las desavenencias con el fundador del partido, Franciso Álvarez Cascos, con quien mantiene relación desde el año 1983. Se limitó a recordar que «sin él no podría haber hecho carrera política que he realizado». No obstante lamentó que las discrepancias internas en una formación se lleven al terreno judicial. «Es lo peor que puede pasar a un partido», señaló para añadir que «quiero ser respetuoso con las iniciativas que se están dirimiendo en los juzgados.

Por su parte, Adrián Pumares añadió que «ante la situación que está viviendo Asturias, se nos pide ejemplo y normalidad en la relación» entre la dirección de Foro e Isidro Martínez Oblanca. «Es algo positivo y que refuerza la acción de Foro y revela un aprecio mutuo», añadió el secretario general de Foro. Por parte del diputado nacional recalcó que «no voy a ser un obstáculo para normalizar esta relación de la que soy el principal beneficiario».

Situación de la industria asturiana

Sobre el motivo de la convocatoria, la situación industrial en Asturias, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, subrayó que «el compromiso de los partidos (en Madrid) hay que apuntárselo a la hora de apretar el botón verde en las votaciones». En este sentido lamentó que la proposición de ley que él presentó (y se aprobó) «siendo el único diputado, el 350 en la Cámara» tuvo una abstención del PSOE y Unidas Podemos «perdiendo la oportunidad de sumarse a la mayoría de la Cámara». También aquí hubo elogios cruzados y Martínez Oblanca aprovechó para «agradecer a Adrián Pumares el trabajo en materia de industria y su apuesta personal por alcanzar acuerdos en una materia que es vital para Asturias».

Fue recíproco. El secretario general de Foro también elogió el trabajo de su diputado nacional y auguró tiempos de «una coordinación plena para atender a un frente común en defensa de los intereses de Asturias en los ámbitos que se escapan de la competencia regional». Respecto al documento de la Alianza por la Industria firmado ayer, Pumares confía en que «sirva para algo y no quede en papel mojado; ahora los diputados asturianos en el Congreso deben acompañar esas reivindicaciones con iniciativas parlamentarias en el Congreso y Senado».

De cara al Pleno monográfico sobre industria de la semana que viene en la Junta, el también portavoz de Foro en la cámara asturiana avanzó que «volveremos a defender la necesidad de un Plan Industrial, de mecanismos que garanticen unos precios predecibles y competitivos para nuestra industria, y el establecimiento de un arancel ambiental en la Unión Europea». A juicio de Adrián Pumares, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanza «imparable en su cruzada para convertir Asturias en un desierto verde para fines de semana». En palabras de Oblanca, «en el gobierno existen dos ministerios -Industria y Transición- en pugna por los titulares e Industria está perdiendo claramente».

El diputado de Foro Asturias en el Congreso insistió en que «es cuestión de emergencia que se adopten las medidas que reclama la industria asturiana para asegurar su competitividad, mantener el empleo y crear trabajo».