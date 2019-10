Más País se presenta en Asturias como «una candidatura para en un momento excepcional» Asistentes a la presentación de Más País en Gijón. / Paloma Ucha El exdiputado de Podemos Segundo González no rechaza liderar la candidatura de Más Asturies, «pero no es una decisión que me corresponda solo a mí» | Un centenar de personas asiste a la presentación del partido en Asturias EFE Jueves, 3 octubre 2019, 21:27

Más Asturies, la rama asturiana del partido liderado por Íñigo Errejón, Más País, se presentará a las elecciones generales del 10 de noviembre como una alternativa para lograr el desbloqueo del país y luchar contra la abstención de los votantes progresistas. «Se va a priorizar llegar a un acuerdo para desbloquear el país», ha afirmado el exdiputado de Podemos en el Congreso de los Diputados Segundo González durante la presentación de Más Asturies, donde casi la totalidad de las cien personas congregadas en la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón ha apoyado concurrir a las elecciones.

«No me niego a ser candidato, pero no es una decisión que me corresponda solo a mí», ha afirmado González, que sí que cuenta con el visto bueno de Más País para integrar la candidatura asturiana.

La candidatura, que tiene de plazo hasta el próximo lunes, 7 de octubre, para decidir la configuración de su lista, busca evitar la abstención que, según González, puede derivar en una mayoría de la derecha o en «un gobierno del PSOE girando hacia Ciudadanos». «No se trata de crear un nuevo partido», ha asegurado González, quien ha indicado que, al menos en el Principado, Más Asturies pretende ser «una candidatura para un momento excepcional» abierta a todos los votantes progresistas independientemente de la fuerza a la que apoyarán en las elecciones del 28 de abril.

Su programa defiende políticas de progreso, la derogación de la reforma laboral y la ley mordaza, la revalorización de las pensiones o una transición ecológica justa e inclusiva que no deje a nadie atrás, ha asegurado González, que ha remarcado que la diferencia fundamental es «de estrategia y actitud».

El exdiputado ha asegurado que Más Asturies «no se construye contra nadie», sino para «sumar» y ha señalado que las encuestas apuntan a que tanto Podemos como Más Asturies podrían sacar un diputado por Asturias.

González, que ha criticado que las fuerzas progresistas no hayan logrado alcanzar un acuerdo para formar gobierno pese a contar con mayoría suficiente, ha considerado que esas fuerzas se merecen una sorpresa en forma de una «nueva alternativa capaz de llegar a acuerdos progresistas», que ponga «responsabilidad y cabeza» y «quite testosterona a los debates».

En el acto de presentación, el actual diputado autonómico de Más Madrid y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado a través de un vídeo que por la situación «crítica» en la que se encuentra Asturias, la región necesita más que en ningún sitio un gobierno progresista.

Según ha sostenido, las urgencias de la gente tienen que estar «por delante de los cálculos de las siglas» y es necesario desbloquear la situación teniendo la garantía de que ningún solo votante progresista se queda en casa.

En representación de Equo, partido que ocupará el tercer puesto de la lista, ha tomado la palabra Olga Álvarez, que ha puesto la vista en la emergencia climática y ha afirmado que cuando se piensa en una sociedad desde el punto de vista verde se pone el foco en el colectivo LGTBI, en el de la discapacidad y en una sociedad intercultural.

Álvarez ha esperado lograr «un escaño verde» en las elecciones del 10N para conseguir un poco de ilusión y de esperanza para el país».