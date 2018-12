May a Juncker, en una tensa discusión sobre el Brexit: «¿Qué me has llamado?» 00:15 May y Juncker, discutiendo al inicio de la reunión del Consejo Europeo. Las imágenes fueron captadas en una sesión del Consejo Europeo. La 'premier' pedía explicaciones al presidente de la institución tras unas declaraciones hechas sobre su persona en el marco de las negociaciones del Brexit ELCOMERCIO.ES Viernes, 14 diciembre 2018, 20:57

La primera ministra británica Theresa May y el presidente del Consejo Europeo Jean-Claude Juncker, han protagonizado una de las escenas más tensas captadas en el marco de los acuerdos para el Brexit. Ocurrió en la segunda jornada de la reunión celebrada en Bruselas en la mañana de este viernes. El presidente del de la institución europea había acusado a la 'premier' de ser «imprecisa» a la hora de explicar lo que el Reino Unido buscaba de la Unión Europea en sus relaciones una vez que la fractura fuese efectiva.

Al parecer, Juncker se refiere a May en varias ocasiones con el término «nebulosa», expresión que no ha gustado nada a la británica y que le ha llevado a dirigirse directamente al presidente del Consejo visiblemente molesta para aclarar lo sucedido al inicio de la reunión. «¿Qué me has llamado? Me has llamado nebulosa. Lo has hecho. Nebulosa», le espeta May a Jucker quien, en dos ocasiones negó tal afirmación: «No, no lo he hecho». Posteriormente, la primera ministra británica, que acaba de superar una moción de confianza en su país por sus negociaciones sobre el Brexit, declaró públicamente que todo había quedado aclarado con el representante de la Unión Europea.

Más información May continúa con la venda del 'brexit'

Síguenos en: