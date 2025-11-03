El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión

Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión

El presidente de la Comunidad Valenciana toma la decisión, un año después de la dana, al tiempo que descarta convocar elecciones adelantadas

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:44

09:02

Por su parte, en el PSOE valenciano han anunciado que van a celebrar una reunión de su Ejecutiva, a partir de las 10.00 horas, para analizar el escenario político que se plantea en la comunidad autónoma tras la comparecencia de Mazón.

08:57

Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión

Mazón llega al Palau de la Generalitat valenciana donde está previsto que comparezca en unos minutos. Efe

08:53

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo ayer una conversación con el jefe del Consell para buscarle una salida, y será Mazón el que informe este lunes de los resultados del pacto forjado para intentar encauzar la crisis abierta a raíz de la gestión de la dana.

08:44

A las nueve de la mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá para anunciar su dimisión y anunciar cuál será el futuro para los valencianos a partir de ahora. De momento no pasa por un adelanto electoral, sino por nombrar a otro presidente.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  7. 7 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  8. 8 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  9. 9 Herida una atleta al recibir varios perdigonazos mientras entrenaba
  10. 10 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión

Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión