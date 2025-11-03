El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Claudia Montes reconoce que Ábalos le dio dinero y asegura que Koldo la acosaba: «Llegó a hacerme 21 videollamadas»
Carlos Mazón, este lunes. JL Bort

Mazón seguirá en el cargo hasta que se elija nuevo president de la Generalitat

Tiene previsto presidir la sesión plenaria de este martes y situar a Martínez Mus al frente de la vicepresidencia de la reconstrucción

JC. Ferriol Moya

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:21

Carlos Mazón ha anunciado este lunes su salida de la presidencia de la Generalitat. Mazón tiene previsto presentar la renuncia al cargo en el ... registro de Les Corts, aunque esa decisión le dejará como presidente en funciones hasta que se elija nuevo titular de la presidencia, según explican fuentes del Palau.

