Mazón seguirá en el cargo hasta que se elija nuevo president de la Generalitat

Carlos Mazón ha anunciado este lunes su salida de la presidencia de la Generalitat. Mazón tiene previsto presentar la renuncia al cargo en el ... registro de Les Corts, aunque esa decisión le dejará como presidente en funciones hasta que se elija nuevo titular de la presidencia, según explican fuentes del Palau.

Este martes Mazón presidirá el pleno del Consell, el último con la asistencia del teniente general Gan Pampols. El hasta ahora conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, asumirá la vicepresidencia segunda.

Con la presentación de la renuncia se pondrán en marcha los plazos para elegir nuevo presidente. Algunas fuentes aseguran que Mazón podría estar planteándose coger una baja médica, aunque el Palau de la Generalitat ha señalado que Mazón «no tiene prescrita ninguna baja médica y hará en todo momento lo que le diga su facultativo».

Eso sí, en el caso de acabar tomándose una baja médica, la presidencia en funciones de la Generalitat recaería en la vicepresidenta primera, Susana Camarero.

A partir de la presentación de la dimisión se abrirá un plazo de 12 días para la presentación de un candidato a la presencia de la Generalitat, tal y como cuenta 'Las Provincias'. A continuación, el pleno de investidura tendrá lugar en un plazo de entre 3 y 7 días.

Mazón tiene previsto mantener una conversación con la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, para ajustar el calendario parlamentario de la presentación de su renuncia. Entre otras razones, por si una eventual situación de bloqueo en la elección del nuevo presidente obliga a convocar nuevas elecciones autonómicas.