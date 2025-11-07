Los mensajes de la trama de la 'fontanera' de Ferraz: «El 1 es quien decide»

El pasado miércoles el fiscal Ignacio Stampa presentó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid varios mensajes que se intercambió con el empresario ... Luis del Rivero, quien intermedió entre él y Leire Díez para concertar la reunión entre ambos que finalmente tuvo lugar el pasado 7 de mayo. En uno de esos wasaps en los que se daban pormenores de los supuestos favores que la trama supuestamente cercana a Ferraz iba a hacer a Stampa a cambio de información para boicotear las causas judiciales que cercan al PSOE y al Gobierno, el expresidente del grupo Sacyr Vallehermoso aseguró que, en cualquier caso, «el 1 es quien decide». Una expresión que -según dijo Stampa en su declaración el pasado miércoles ante el juez Arturo Zamarriego, instructor del 'caso fontanera'- él interpretó que se refería a Pedro Sánchez.

Luis del Rivero -de acuerdo con esos mensajes a los que ha tenido acceso este periódico- además transmitió al fiscal el pasado 30 de abril, una semana antes de la reunión a la que finalmente acudió Díez, que las personas tenían interés en verlo eran el empresario Javier Pérez Dolset y «el enviado», al que identifica como «Santos C», en alusión a quien entonces todavía era el secretario de Organización del PSOE y número 2 del partido. Para entonces, el constructor ya se había reunido en persona con el propio Stampa para, según el fiscal, informarle de la oferta de la trama de las supuestas cloacas de Ferraz de ayudarle a escalar en la carrera del Ministerio Público a cambio sobre todo, además de datos para torpedear las causas que salpican a Sánchez y al PSOE, de informaciones del caso Villarejo que pudieran servir para atacar al PP de la época de Mariano Rajoy.

Otro mensaje del 10 de mayo, cuando ya se había producido la reunión con la 'fontanera' Del Rivero desveló que la maniobra que le iban a «proponer» esa misma semana «al 1» era conseguir darle la vuelta a la «instrucción» del caso Villarejo del que se había sido apartado Stampa para logar «una sentencia rehabilitadora» para el fiscal, certificándose que se le apartó de esta causa a raíz de una «denuncia de Vox».

En su declaración, el fiscal insistió en que Leire se presentó como «emisaria del PSOE». Stampa, al que Díez prometió rehabilitar en la Fiscalía Anticorrupción a cambio de esa información, explicó ante el juez que Díez citó a Pedro Sánchez en ese encuentro en al menos en tres ocasiones y que en esa reunión también se habló de las saunas que tenía en Madrid el suegro del presidente, Sabiniano Gómez.

Fue Stampa quien en su denuncia, confirmada este miércoles ante el instructor, dijo que Díez involucró a Sánchez en sus maniobras. «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite», afirmó en su denuncia que le dijo la 'fontanera', quien también se presentó como la «persona que ha puesto el PSOE» para saber qué hay «detrás de las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».