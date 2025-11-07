El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esta es la 'famosa' camiseta amarilla con la que jugará excepcionalmente el Sporting de Gijón
Pantallazo de la aplicación de WhatsApp aportado por Stampa al juzgado R.C.

Los mensajes de la trama de la 'fontanera' de Ferraz: «El 1 es quien decide»

El fiscal Stampa presenta en el juzgado los wasaps que se intercambió con el empresario Luis del Rivero, mediador del encuentro con Leire Díez, en los que se apunta al supuesto conocimiento de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

El pasado miércoles el fiscal Ignacio Stampa presentó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid varios mensajes que se intercambió con el empresario ... Luis del Rivero, quien intermedió entre él y Leire Díez para concertar la reunión entre ambos que finalmente tuvo lugar el pasado 7 de mayo. En uno de esos wasaps en los que se daban pormenores de los supuestos favores que la trama supuestamente cercana a Ferraz iba a hacer a Stampa a cambio de información para boicotear las causas judiciales que cercan al PSOE y al Gobierno, el expresidente del grupo Sacyr Vallehermoso aseguró que, en cualquier caso, «el 1 es quien decide». Una expresión que -según dijo Stampa en su declaración el pasado miércoles ante el juez Arturo Zamarriego, instructor del 'caso fontanera'- él interpretó que se refería a Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  5. 5 Fallece una persona arrollada por un tren en la estación de Mieres al cruzar por una zona no autorizada
  6. 6 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  7. 7

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»
  10. 10

    La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los mensajes de la trama de la 'fontanera' de Ferraz: «El 1 es quien decide»

Los mensajes de la trama de la &#039;fontanera&#039; de Ferraz: «El 1 es quien decide»