«Estamos trabajando con Pablo Casado para acertar con la lista», afirma Mercedes Fernández Mercedes Fernández, con dirigentes del PP de Lena. / J. C. ROMÁN La presidenta del PP de Asturias afirma que la gestión realizada por Teresa Mallada al frente de Hunosa «garantiza la continuidad» de la hullera D. F. GIJÓN. Viernes, 14 diciembre 2018, 04:32

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, insiste en que está trabajando «con la dirección nacional» en la confección de las candidaturas con las que el partido concurrirá a las próximas elecciones autonómicas y locales en mayo. Así lo afirmó ayer la líder de los populares de la región durante su visita a Lena, donde mantuvo un encuentro con los responsables locales del partido.

Aunque Pablo Casado, presidente nacional de los populares, no ha confirmado a Mercedes Fernández como candidata a la Presidencia del Principado, el PP de Asturias da por hecho de que será ella la que encabece esa lista. La líder de los populares asturianos no confirmó esta opción en la mañana de ayer cuando fue cuestionada por ello. Fernández solo respondió que «estamos trabajando con Casado y su equipo directivo» en la elaboración de las listas. No ahondó más, salvo para reiterar que esas candidaturas están siendo confeccionadas en base a dos parámetros: «Acertar en las listas y los candidatos y adecuarlas a las demandas de la sociedad».

La líder de los populares en la región aprovechó su visita a Lena para elogiar el trabajo desempeñado por Teresa Mallada durante su etapa al frente de Hunosa (2012-2018), gestión cuestionada recientemente por los sindicatos, que están en plena negociación de un plan de empresa con la compañía que asegure la viabilidad de la misma y la actividad extractiva más allá del 31 de diciembre. Cree Fernández que la ex presidenta de la hullera pública «se anticipó a la diversificación» y «anticipó el plan de no cierre, de la pervivencia de al menos un pozo, al anteproyecto de ley de Teresa Ribera».

Se refiere así la presidenta de los populares de la propuesta de Ley de Cambio Climático que ha elaborado el Ministerio de Transición Ecológica, que contempla la desinversión del Estado en las empresas del sector energético de combustibles fósiles en las que participa. «Esa anticipación hace que el plan no se rija por la nueva ley, si es que esta se aprueba. Está garantizada su continuidad por la gestión de Mallada en Hunosa», concluyó Mercedes Fernández.

Cabe recordar que el nombre de la ex presidenta de la empresa minera pública es uno de los que se ha barajado como posible alternativa a Mercedes Fernández al frente de una candidatura autonómica.

