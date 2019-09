Mercedes Fernández dejará el PP en manos de una nueva dirección tras pactar ir en las listas Pablo Casado saluda a Mercedes Fernández en presencia de Alberto Núñez Feijóo, durante el Comité Ejecutivo del PP. / E. C. La Junta Directiva regional podrá extender su mandato hasta la convocatoria del próximo congreso ordinario JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Martes, 24 septiembre 2019, 04:48

Mercedes Fernández deja la presidencia del PP asturiano. La que fuera líder del partido desde el año 2012 presentó ayer su dimisión en el transcurso del Comité Ejecutivo Nacional, reunido en Madrid. No acaba aquí su periplo en las filas de los populares, iniciado en la década de los 80. Fuentes de Génova señalaron que Mercedes Fernández irá en las listas de las elecciones del 10 de noviembre, aunque no aclararon si lo hará en las del Congreso o las del Senado. Un pacto que lleva fraguándose durante todo el verano. El pasado mes de enero, después de que fuera apartada de las listas a las autonómicas, la dirección del partido ya le ofreció ser la número uno en la candidatura de los populares al Senado, una oferta que Mercedes Fernández rechazó.

La decisión de la hasta ahora presidenta del partido llega a poco menos de dos meses de unas elecciones generales y después de muchos meses de especulaciones sobre la posibilidad de instaurar una gestora en Asturias o de celebrar un congreso extraordinario. Ninguna de las opciones ha llegado a concretarse y sí un cambio en la dirección que deja abiertas incógnitas que se resolverán «en los próximos días». El Comité Ejecutivo regional será el encargado de proponer a la persona llamada a liderar el futuro próximo del partido en Asturias. Esta propuesta se elevará a la Junta Directiva, órgano del partido con mayoría de afines a la ya expresidenta, donde se adoptará la decisión final.

Desde que el presidente del PP, Pablo Casado, decidió que Teresa Mallada iba a ser la candidata en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, el partido ha sufrido una ruptura que aún hoy se mantiene. Dos sectores enfrentados en los que la visión de lo que ocurrirá en el partido en los próximos días muestra grandes diferencias.

Una parte del partido considera que Teresa Mallada, portavoz de la formación en la Junta General y cara visible del partido en Asturias, es «candidata natural» a suceder a Mercedes Fernández. Entienden desde este sector que Mallada es la persona que está liderando 'de facto' al PP y que sería poco menos que antinatural plantear que la presidencia fuera a parar a otras manos que no fueran las suyas. Pero el distanciamiento entre ambos sectores es amplio y desde otras latitudes de la formación se da por hecho que la portavoz de los populares no será la persona elegida para liderar los designios del partido. Sostienen estas fuentes que la confianza en Mallada por parte de la dirección nacional ha decaído después de su duro enfrentamiento con la presidenta y de haber conformado un grupo parlamentario en el que la presencia de afines a Fernández es testimonial.

Lo que suceda en los próximos días marcará el futuro próximo del PP en Asturias. El hecho de que el relevo en la presidencia haya llegado por la vía de la dimisión abre el camino a que la persona que salga elegida como presidente pueda agotar el mandato, sin convocar un congreso hasta que así lo ordenen los estatutos. Caso distinto sería que se hubiese impuesto una gestora, con un mandato claro para organizar en el plazo de unos meses un congreso del que saliera una nueva dirección. De hecho, desde Génova no se descarta que la presidencia que se elija en próximas fechas en Asturias tenga carácter estable. La propia Mercedes Fernández dejó un mensaje en este sentido a su salida del Comité Ejecutivo nacional. «Habrá un nuevo equipo. No me gusta apelarlo con el calificativo de transitoriedad».

La expresidenta del PP asturiano quiso agradecer a los afiliados su cariño y recordó que fueron ellos los que la eligieron como candidata a las autonómicas en unas primarias «irreprochables. No es el cansancio ni el agotamiento los que me llevan a tomar esta decisión. Ha sido facilitar el buen funcionamiento del PP en Asturias. A los que tenemos unos años más, la experiencia nos lleva a tomar unas decisiones más sosegadas que otras personas».