El PP pone el entendimiento entre la derecha andaluza como ejemplo a seguir en Asturias Mercedes Fernández comparte con Casado que el «enemigo es la izquierda», pero advierte de que «debemos tener claro quien nos apoya»

Se esperaba con interés la intervención de ayer de Mercedes Fernández en el Comité Ejecutivo regional del PP tras sus últimas declaraciones públicas, en las que la presidenta popular lanzó algunos dardos a Foro y a una posible alianza con este partido. La semana pasada no se ocultó y cuando fue preguntada por la composición de las listas -Mercedes Fernández no ha sido confirmada por el presidente nacional del partido como candidata- respondió que «la situación no está para experimentos»; el pasado domingo, en Gijón, no cerró la puerta a posibles alianzas con Foro, pero aseguró que está «cansada de recibir guantazos». Y en la tarde de ayer, ante los cargos que conforman el Comité Regional, en ningún momento se dirigió de forma explícita a Foro, aunque de su intervención puede interpretarse que algún que otro mensaje iba dirigido al partido que preside Carmen Moriyón. Especialmente uno: «Nuestro enemigo es la izquierda. Los asturianos no entenderían otro combate que no sea ese, pero también debemos tener claro quién nos apoya y quién no».

Mercedes Fernández comenzó su intervención haciendo un análisis de las elecciones andaluzas. Y sorprendió su intervención porque, cuando el PP está muy cerca de gobernar en esa comunidad con el apoyo de Ciudadanos y Vox, la líder de los populares asturianos quiso hacer autocrítica. «Perder siete diputados nunca es bueno», dijo, en referencia al retroceso en número de votos y escaños logrado por el PP en esa comunidad.

Sin embargo, a continuación, puso en valor la capacidad de entendimiento que están mostrando las tres fuerzas de la derecha y que puede desembocar en un pacto que ponga a fin a más de 36 años de gobierno del PSOE en Andalucía. «La referencia andaluza es la que nos lleva a la conclusión de que a veces la suma aritmética otorga oportunidades de gobierno lideradas por el PP que en otras ocasiones, con 50 diputados, no», afirmó la presidenta regional del Partido Popular. Comparaba así la situación dada ahora en Andalucía con el triunfo del PP en 2012 con Javier Arenas al frente. Sin embargo, el pacto entre socialistas e IU permitió a José Antonio Griñán retener el Gobierno para el PSOE.

Esta reflexión sobre el probable entendimiento entre populares, Ciudadanos y Vox en Andalucía la realizó Mercedes Fernández un día después de que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, defendiera alianzas entre fuerzas del centroderecha. En concreto, en el caso asturiano, el líder de los populares se mostró partidario de un acuerdo con Foro. «No vamos a competir con ellos, sino contra socialistas y comunistas», dijo Casado el lunes en un acto organizado por el Club Siglo XXI.

Ayer, Mercedes Fernández, que el domingo ya había dejado claro que pese a los «bofetones recibidos no descarto la coalición con Foro», compartió el mensaje de su presidente de que el enemigo a batir «es el socialismo y la izquierda. Hemos hecho apostolado por toda Asturias para combatir al PSOE». «Otros combates no los entenderían los asturianos», añadió. «Pero tenemos que tener muy claro quien apuesta por nosotros y quien no», dijo. Estas últimas palabras fueron interpretadas por varios de los asistentes como un mensaje directo de Mercedes Fernández a Foro.

Mensaje claro

Mercedes Fernández, que reconoció que los populares llevan meses en campaña, pidió a los cargos de su partido y afiliados máxima implicación para «liderar el cambio» en Asturias. Para ello, les instó a que utilicen mensajes claros: «Debemos decir sin ocultarnos que somos el partido que ha logrado la rebaja del impuesto de Sucesiones ante un PSOE que trabaja contra Asturias». Solo así, añadió la presidenta del PP regional «seremos fuertes y podremos desenmascarar a la izquierda» y conseguir que «el PP pueda presentarse haciendo valer su crédito».

La dirigente popular ahondó en sus críticas a un PSOE asturiano que «está empeñado de todas las maneras imaginables en que no se hable de la corrupción y de los imputados en casos de corrupción que fueron destacados dirigentes socialistas».

Otro de los mensajes claros que quiere dejar claro el PP de cara a las elecciones de mayo es que «nosotros somos el único partido que se opone a la cooficialidad. Otros mantienen posiciones ambiguas, pero nosotros lo decimos sin complejo alguno», afirmó Mercedes Fernández, reiterando que su rechazo a la oficialidad del asturiano será un eje central de la campaña popular.

