Mercedes Fernández sostiene que sin la coalición con Foro el PP no tendría senador por Asturias Mercedes Fenández, durante el Comité Ejecutivo Nacional celebrado en Madrid. La presidenta del PP en Asturias considera que «Maroto no ha acertado en determinados planteamientos» EFE Martes, 30 abril 2019, 17:40

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha responsabilizado de los malos resultados electorales al vicesecretario de Organización y director de la campaña, Javier Maroto, porque «no ha acertado en determinados planteamientos» y sólo desde la «moderación» y la «centralidad» se ganan elecciones.

En declaraciones a los periodistas al término de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada este martes en Madrid, Fernández ha dicho que el presidente del PP, Pablo Casado, del que ha destacado «su generosidad y humildad», no es el responsable «ni muchísimo menos porque ha hecho una gran campaña electoral» en la que ha recorrido todo el territorio y «ha resuelto francamente bien» los debates.

Fernández también ha desvinculado el mal resultado en Asturias, donde el PP ha bajado de tres a un diputado, a la coalición con Foro. Tras recordar que en otros territorios como el País Vasco -donde el PP no obtuvo representación y Maroto era cabeza de lista por Álava- no había coaliciones, Fernández ha dicho que «se equivoca el que hace una valoración no nacional de unas elecciones generales». De hecho, ha apuntado que si no llega a ser por la coalición con Foro el PP «probablemente» no tendría un senador por Asturias, donde ha bajado de tres a un sólo representante en la Cámara Alta.

Mercedes Fernández ha subrayado que, «cuando se cometen errores y los resultados no son los esperados, en las organizaciones tiene que haber responsabilidades», algo que tanto ella como otros líderes regionales han centrado en Javier Maroto.

A este respecto, ha valorado que el partido haya acordado hoy encomendar a su vicesecretaria de Acción Social, Cuca Gamarra, la dirección de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales, y la exministra Isabel García Tejerina, la de las europeas. «Hemos rectificado y espero que sea una rectificación que nos lleve al acierto», ha dicho la presidenta de los populares asturianos, quien ha recordado que las elecciones del 26 de mayo están «a la vuelta de la esquina».

Mercedes Fernández, quien ha dicho que «hay que ser realistas» ante los malos resultados, sin que ello suponga caer en el «pesimismo», ha reconocido que el partido ha hecho simulaciones con los resultados de las generales de cara a las autonómicas y locales, y que la conclusión es que «hay que pisar el acelerador» para «salir a ganar».

Tras incidir en que «es urgente acertar en la autocrítica para no cometer los mismos errores», ha apuntado la necesidad de que la ciudadanía vuelva a identificar al PP en la «centralidad». «Si los españoles no percibieron que estamos en la centralidad habrá que hacer esfuerzos adicionales para que se perciba», ha pedido Fernández, quien ha remarcado que «solo en el centro se ganan elecciones»

Fernández ha reivindicado la «moderación» -que no quiere decir falta de firmeza- de la que «siempre hizo gala el Partido Popular, en la ha estado siempre el presidente Rajoy» y en la que «sigue estando el PP», por lo que ha pedido un «esfuerzo adicional» para que la ciudadanía lo perciba. «El partido siempre acierta cuando se sitúa en la centralidad», que es donde el partido siempre ha estado por historia e incluso por estatutos, ha advertido.

Preguntada por un posible debate electoral entre los candidatos de PP y PSOE a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada y Adrián Barbón, respectivamente, Fernández se ha mostrado partidaria de celebrar el mayor número de debates, algo que está «en el ADN del PP».