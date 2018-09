Mercedes Fernández abre la puerta del PP a Cristina Coto Belarmino Feito, Mercedes Fernández y los diputados Gloria García y José Agustín Cuervas-Mons. / E. C. «Tengo pendiente tomar un café con ella en el que no hablaremos de abogacía, sino de política», afirma la presidenta popular DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 04:11

«Se marchó de su partido, dimitió con elegancia, con limpieza y esas actuaciones me merecen siempre respeto». Con estas palabras la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, se refería a la exlíder de Foro, Cristina Coto, en una entrevista publicada en EL COMERCIO el pasado 29 de julio. En ella ya anunciaba su intención de reunirse con la exdiputada forista -«tengo que tomar un café con ella», decía entonces Fernández-. Ese encuentro sigue pendiente, pero la presidenta de los populares de la región ya no oculta que las puertas del partido están abiertas para Cristina Coto: «Tengo pendiente tomar un café con ella en el que no hablaremos de abogacía, sino de política», afirmó ayer.

Mercedes Fernández efectuó estas declaraciones tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito. Tras ella, la presidenta del PP no escatimó elogios hacia Cristina Coto, quien dimitió el pasado mes de junio como presidenta de Foro tras su distanciamiento con el grupo parlamentario y el resto de la dirección del partido. «Tengo una buenísima opinión de Coto, que tuvo una elegancia política en el abandono de su máxima responsabilidad» en la formación forista, insistió la líder de los populares asturianos.

La líder popular ve con buenos ojos la opción de Mariano Marín en Gijón y Esther Llamazares en Avilés

Mercedes Fernández nunca ocultó su buena relación con Coto. Una cordialidad que también se plasmó en acuerdos políticos, como la coalición PP-Foro en las dos últimas elecciones generales. La presidenta popular vería con agrado el regreso de Coto al partido que abandonó en 2011 cuando se fundó Foro Asturias. Sin embargo, esta decisión estaría en manos de la exdirigente forista. Queda la incógnita de saber el papel que Fernández tendría guardado para Coto en el caso de que decidiera volver a las filas populares. Hay en este partido quienes creen que podría formar parte de las listas del PP a la Junta o, incluso, en alguna candidatura municipal. Sin embargo, será Mercedes Fernández la que tenga la última palabra.

Las listas, antes diciembre

La presidenta del PP asturiano también apuntó que su intención es la de tener cerradas las listas municipales y regionales antes de la convención nacional del partido que se celebrará en diciembre. La intención de los populares es la de presentar candidaturas en los 78 municipios de la región.

La recuperación de la Alcaldía de Oviedo es uno de los principales objetivos del PP. Sin embargo, no está decidido quien encabezará esta lista. A Mercedes Fernández no le gusta, como dijo el pasado martes en el comité regional, la «autoproclamación» de candidatos. No citó su nombre, pero a ninguno de los asistentes a esa reunión se le escapó que ese mensaje iba dirigido al senador Mario Arias, que el día anterior había afirmado, tras ser preguntado sobre la posibilidad de encabezar la lista popular en la capital asturiana, que «estaré donde el PP quiera que esté».

Quedan pendientes los candidatos también de Gijón y Avilés. No hay decisión tomada aún, pero Mariano Marín en Gijón y Esther Llamazares en Avilés son vistos con buenos ojos por la presidenta de los populares asturianos para liderar las listas.