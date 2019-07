Militantes críticos con la dirección de Vox Asturias urgen renovar la cúpula regional del partido Rodolfo Espina, presidente provincial de Vox en Asturias / IMANOL RIMADA El actual presidente de Vox Asturias sostiene que solo ha habido una dimisión en el comité debida a causas laborales, nunca por discrepancias ideológicas Ó. PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 4 julio 2019, 02:03

Un grupo de militantes críticos con la gestión de Rodolfo Espina, presidente de Vox en Asturias, pidió ayer la convocatoria inmediata de elecciones internas para renovar la cúpula del partido en Asturias. Lo hizo a través de un escrito en el que detallan su descontento con los resultados del partido en las últimas elecciones y, sobre todo, con la elección de Cristina Coto como candidata del partido en Oviedo. Sus resultados, «pésimos» a ojos de estos militantes, se suman al «desplazamiento» que han sufrido los militantes más antiguos del partido. También apuntan a la renuncia de varios miembros del comité ejecutivo regional, algo que obligaría a «convocar elecciones» para elegir un nuevo presidente y a un nuevo comité regional.

La postura de Espina dista mucho de esta versión. Aunque reconoce haber hablado con algunos militantes descontentos en los últimos meses, el actual presidente de Vox Asturias sostiene que solo ha habido una dimisión en el comité debida a causas laborales, nunca por discrepancias ideológicas. Este vocal que no sigue en la dirección asturiana de Vox, añade, se repondrá en la reunión mensual que tendrá lugar la semana próxima.

Espina, además, subraya que durante su presidencia no se ha optado por expulsar a militantes como medida coaccionadora, tal y como denuncian los críticos en su escrito. «Soy presidente desde hace cinco años y solo he mandado dos expedientes a Madrid, el último hace mes y medio», explica. También niega que la campaña del partido para la Alcaldía de Oviedo se sufragase de manera irregular. «Yo siempre tengo la puerta abierta para hablar con cualquiera, así que no entiendo estas formas», concluye Espina.