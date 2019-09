Miquel Iceta, en Oviedo: «Me temo que va a acabar habiendo elecciones» Miquel Iceta y Adrián Barbón, al inicio del encuentro. / MARIO ROJAS El primer secretario del PSC sostiene antes de una visita a Barbón que «no hay mimbres» para una coalición, pero sí para un acuerdo programático J. L. GONZÁLEZ OVIEDO. Sábado, 14 septiembre 2019, 03:43

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ve próximas unas nuevas elecciones generales. El líder de los socialistas catalanes, que ayer se entrevistó con el presidente del Principado, Adrián Barbón, utilizó un frase premonitoria. «Me temo que va a acabar habiendo elecciones». Eso sí, aún espera el «milagro». «Creo que hay que agotar todas las posibilidades para evitarlas».

Las posibilidades que ve Iceta son las mismas que esgrime su secretario general y presidente en funciones, Pedro Sánchez, un acuerdo programático con Unidas Podemos, partido que sigue reclamando formar un Gobierno de coalición. «Creo que los ciudadanos están viendo estos días que no hay mimbres todavía para un cesto tan importante como un gobierno de coalición», afirmó.

La vía que plantea Iceta es la de un acuerdo programático que permita echar a andar la legislatura y también mejorar las relaciones entre ambas formaciones. «No existe la confianza mutua suficiente, pero en cambio sí se dan condiciones para un acuerdo programático, y a partir de ahí generar esas situaciones de confianza que puedan llevar en un futuro a la constitución de un gobierno de coalición».

El primer secretario del PSC agradeció además la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, quien planteó la posibilidad de que PSOE y PP formasen una gran coalición que acabase con el bloqueo institucional. No obstante, también la rechazó. «Hay que agradecer al presidente Feijóo que haga propuestas concretas que puedan llevar a la estabilidad institucional, pero en estos momentos en España ni es necesario ni se dan las condiciones para un Gobierno de coalición de este tipo». Iceta invitó al resto de dirigentes del PP a realizar propuestas que puedan llevar a dar salida a la situación. «Es el primero que lo hace y espero que no sea el último». Miquel Iceta, que besó la bandera de Asturias al entrar en el despacho del presidente, explicó que durante su reunión con Barbón hablarían de «Asturias, España, los socialistas... Me apetecía hacer una vista a la Presidencia».