El modesto gasto en obra pública, objeto de críticas de la patronal

El esfuerzo inversor de los presupuestos regionales lleva tiempo siendo objeto de polémica. Lejos quedan los tiempos de la bonanza económica, antes de que en 2008 estallara la gran recesión, cuando este capítulo superaba en Asturias los 1.000 millones de euros. Durante la crisis todas las áreas sufrieron limitaciones, y el gasto en obra pública no fue una excepción, pero con la recuperación esta partida no ha vuelto a crecer y el apartado social -sanidad, educación...- ha copado el grueso de los recursos. Un reparto que no es visto con buenos ojos por el sector empresarial, que considera que la cifra que el presupuesto de 2019 destina a inversión -357 millones- es muy escasa y limita las opciones de reactivación de la economía.

Este planteamiento crítico ha sido motivo de refriegas varias entre el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, y los partidos que han facilitado la aprobación de las cuentas, con el PSOE a la cabeza y con un pacto con Podemos e Izquierda Unida de por medio. Las tres formaciones sostienen que la partida inversora va más allá del dinero realmente ejecutado en un 2018 marcado por la prórroga, si bien es cierto que es inferior a la cantidad prevista en el fallido proyecto presupuestario del pasado año.

Las fuerzas de la izquierda defienden además el cariz social del presupuesto y la apuesta por, a la par que se moviliza toda la inversión posible, asegurar recursos que garanticen el sostenimiento de los servicios básicos del Estado de bienestar. A saber, la educación, la sanidad y las políticas sociales.