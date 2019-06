«Es el momento de demostrar que el acuerdo que firmamos con Podemos se puede reeditar» Gimena Llamedo, secretaria de Organización de la FSA, esta semana, en la capital del Principado. / ÁLEX PIÑA Gimena Llamedo | Secretaria de Organización de la FSA y diputada en la Junta «Cuando Ciudadanos pide que reneguemos de Pedro Sánchez dudamos de la buena disposición al diálogo de la que hablan» ANA MORIYÓN OVIEDO. Domingo, 30 junio 2019, 03:45

Gimena Llamedo (Arriondas, 1981) ha sido edil en Parres; secretaria de Igualdad de la FSA y directora de la Agencia Asturiana de Cooperación con Javier Fernández; jefa del Gabinete de Delegación del Gobierno, secretaria de Organización del partido desde 2017 y, por si le quedaba algo, ahora también diputada. Esta semana comienza una nueva ronda de contactos con el resto de las fuerzas políticas para negociar posibles acuerdos que den estabilidad al futuro gobierno. Y aunque evita hablar de socios preferentes, no esconde su deseo de reeditar pactos como el presupuestario alcanzado el pasado mes de diciembre con Podemos e IU, al tiempo que duda de la «voluntad de diálogo» de Ciudadanos.

-Veinte diputados suponen un buen resultado electoral, pero no son suficientes para gobernar en solitario. ¿Piensan hacerlo con apoyos puntuales o con algún tipo de acuerdo de investidura o coalición?

-Esta semana iniciaremos el diálogo con las otras fuerzas políticas y en ese marco se tomarán ese tipo de decisiones. Queremos hacer política de diálogo y consenso por el bien de Asturias teniendo en cuenta que tenemos veinte diputados, que es cierto que no suman mayoría absoluta, pero sí es una muy alta representación.

-Javier Fernández gobernó en solitario con menos. Entiendo que ese es ahora un escenario viable...

-Es un escenario viable, pero como pueden serlo otros.

-Con la constitución de la Mesa de la Junta ha quedado claro que su socio histórico y preferente es IU, pero los dos escaños de la coalición son insuficientes. ¿Con qué otras formaciones se sienten cómodos?

-Nosotros no ponemos cordones sanitarios. Creo que es el momento de que todos los partidos arrimen el hombro, tengamos altura de miras y hagamos nueva política por el bien de Asturias. Es ahí donde nos van a encontrar a los socialistas.

-A nivel nacional Pedro Sánchez no ha tenido reparos en situar a Podemos como socio preferente. ¿No lo es para los socialistas asturianos?

-Nosotros a Podemos ya les hemos demostrado el pasado mes de diciembre que somos capaces de llegar a acuerdos porque aprobamos juntos un buen presupuesto, y creo que fue un buen punto de partida. Ahora es el momento de volver a hablar con ellos y demostrar que el acuerdo que alcanzamos en aquel momento, y que entendemos que contó con el beneplácito de los asturianos, se puede reeditar. Podemos debería tener claro que el PSOE no es su enemigo.

-Las relaciones entre el PSOE y Podemos en Asturias nunca fueron buenas. ¿Cree que podrá reconducirse esta situación?

-Les hemos demostrado durante la negociación de la Mesa de la Junta la disposición que teníamos para que este órgano fuera lo más plural posible con una propuesta para aumentar el número de integrantes. Hemos demostrado con hechos esa voluntad de acuerdo porque el diálogo no se predica, se practica. Otra cosa es que ellos no hayan querido aceptar ese planteamiento.

-No lo han aceptado y se han quedado fuera del órgano. Les acusan de hacer un cambalache con IU, PP y Ciudadanos, de ser menos plurales que el PSOE de Javier Fernández y de promover un acuerdo para reducir los plenos y trabajar menos... No parece que hayan empezado muy bien.

-Nosotros sí empezamos con buen pie. Insisto en que les ofrecimos entrar en la Mesa ampliando el órgano. Y está claro que no hicimos ningún cambalache más allá de un acuerdo con IU que es público y conocido. No votamos a ningún partido de la derecha ni ellos nos votaron a nosotros. Así que yo le diría a Podemos que no por repetir una mentira se va a convertir en realidad, y les aconsejo que miren el resultado de las urnas porque está claro que la sobreactuación pasa factura. Y sobra decir que los diputados del PSOE llegamos con muchas ganas de trabajar.

-El hecho de que desde la FSA no se hayan pronunciado claramente sobre sus socios preferentes hace pensar que pretenden pactar a dos bandas, unas cuestiones con unos y otras con otros. ¿Ve viable esa fórmula?

-Hay que saber interpretar los resultados de las urnas y tenemos intención de hablar con todas las fuerzas, salvo con Vox, porque queremos llegar a acuerdos que sean buenos para Asturias. Es momento de diálogo y de tener altura de miras. Y ya hemos demostrado que pudimos pactar con Podemos e IU un buen presupuesto, el vigente.

-También pactaron presupuestos con el PP. ¿Veremos de nuevo este tipo de acuerdos?

-El presupuesto que pactamos con el PP era bueno para Asturias. Corregía el error de salto en Sucesiones, algo que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral, no era una imposición del PP. De ahí el acuerdo.

-Hasta ahora tenían el comodín de Ciudadanos por si las cosas no iban como esperaban con Podemos, pero con la marcha de Juan Vázquez el partido ha elevado el nivel de exigencia y les pide que se desmarquen de Pedro Sánchez.

-Pedirnos que reneguemos de Pedro Sánchez nos hace dudar mucho de esa buena disposición al diálogo de la que hablan. No vamos a renegar, y ellos lo saben, de un presidente del Gobierno del que nos sentimos muy orgullosos, un presidente que ha impulsado el aumento de las pensiones, el aumento del salario social y la sanidad universal. Ciudadanos demuestra que siempre acaba poniendo cordones sanitarios al PSOE y que cuando tiene oportunidad pacta con la derecha, como hizo en Oviedo.

-¿Qué le parece que los cabezas de cartel de partidos como Ciudadanos y Foro, Juan Vázquez y Carmen Moriyón, hayan dimitido antes de comenzar la legislatura?

-Es una decisión personal y no conozco lo que hay detrás.

-Vázquez lo atribuye al giro a la derecha de Ciudadanos...

-Vázquez se puso al frente de la candidatura de Ciudadanos después de la foto de Colón y después de que los líderes de este partido hablaran de cordones al PSOE. No puede decir que no sabía qué viaje emprendía, aunque rectificar es de sabios.

-Vox les acusa de «maltrato» y «discriminación». ¿Creen que a lo largo de la legislatura habrá margen para mantener algún tipo de contacto con esta formación?

-Ahora mismo nosotros no nos vamos a reunir con ellos porque sus planteamientos políticos no tienen nada que ver con los nuestros.

-El PP les quiere hacer llegar un plan director sobre fiscalidad, economía e industria. ¿Cree que alguna de sus propuestas podrán tener cabida en la agenda socialista?

-Conociendo sus planteamientos previos en materia de fiscalidad y el interés de esta formación por la privatización de los servicios y por impulsar políticas en beneficio de unos pocos, como eliminar el impuesto de Sucesiones, no creo que sus propuestas tengan nada que ver con nuestras prioridades.

-Con Marcos Líndez como presidente de la Junta, Lastra como senador y Carcedo como portavoz del grupo parlamentario, ¿se dan por integradas las dos sensibilidades del PSOE?

-Hemos demostrado que, una vez cerrado el proceso de primarias, todos trabajamos en un proyecto común y, como no podía ser de otra manera, contamos con los mejores. Hay otros partidos que lo dicen, pero no lo hacen, nosotros hemos demostrado una vez más por qué somos un partido con 140 años de historia.

-Con Javier Fernández, sin embargo, parece que las relaciones son cuanto menos tensas.

-Hemos estado trabajando estos dos años con total normalidad con el Gobierno de Javier Fernández, que ha sido y es aún un gran presidente que ha sabido mantener en momentos de grandes dificultades unas políticas sociales que fueron referente en todo el Estado. Yo no puedo más que alabar y reconocer su figura.

-Ustedes, que eran del 'no es no' a Rajoy, ahora piden a Casado que se abstenga. ¿Cómo se entiende eso?

-Lo que pedimos es responsabilidad a todos los partidos. La situación no tiene ninguna comparación porque entonces la Fiscalía había situado al PP como un partido corrupto, y ahora hay sentencia firme. Hoy pedimos responsabilidad al PP, y a todos.

-Pedro Sánchez amenaza con una nueva convocatoria electoral si no hay acuerdo. ¿No cree que sería muy arriesgado para el PSOE?

-Es el momento de dialogar y llegar a acuerdos para que España tenga un gobierno que dé respuesta a los problemas reales de la gente. Pero si hay que repetir elecciones, en el PSOE no tenemos ningún miedo.