La Moncloa se convierte por unos minutos en la Casa Blanca Foto de los ministros distribuida por La Moncloa Los ministros siguieron la comparecencia del Presidente del Gobierno anunciado la convocatoria electoral del 28 de abril EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 febrero 2019, 16:16

No es el posado para una revista ni el fotograma de una serie del tipo 'The West Wing' o 'House of Cards'. Tampoco es la Casa Blanca. Los protagonistas no siguen a Donald Trump ni Barack Obama. ¿Y qué es? La imagen distribuida por La Moncloa con el 'posado natural' de los ministros siguiendo la intervención de Pedro Sánchez. El Presidente comunicaba la fecha electoral, el 28 de abril, y su Consejo de Ministros lo seguía por la televisión -a excepción de aquellos que estaban en la sala de prensa- como el que sigue una noche electoral.

Fue el segundo momento de apoteosis difundido hoy por el equipo de comunicación. También difundieron los aplausos de los miembros del Gabinete a la llegada de su 'jefe'. Una dosis de entusiasmo y autoestima antes de iniciar la campaña electoral.