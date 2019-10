Montero asume la propuesta de Barbón sobre la armonización fiscal María Jesús Montero. / EFE Sin embargo, en contra del criterio asturiano, cree que la población debe tener un peso «indudable» en el reparto de fondos para acabar con las actuales diferencias per cápita A. MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 17 octubre 2019, 03:01

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez parece haber escuchado los ruegos del presidente asturiano, Adrián Barbón, en relación a la necesidad de avanzar hacia la armonización tributaria para acabar con el denominado 'dumping fiscal' que ejercen comunidades como Madrid. Si bien, a juzgar por las últimas declaraciones de la ministra de Hacienda en funciones, parece que el Ejecutivo central trabaja en otra línea en lo que se refiere a los criterios que más deben pesar en el nuevo sistema de financiación autonómica para llevar a cabo el reparto de fondos entre comunidades.

María Jesús Montero reconoció ayer que la competencia fiscal entre comunidades se produce debido a que los ingresos de algunas regiones como Madrid son «bastante superiores al resto», lo que les permite rebajar su presión tributaria, por lo que abogó por la «armonización fiscal» para solventar esta situación que calificó como «grave». Montero realizó estas declaraciones ayer en Valencia, donde mantuvo un encuentro con agentes económicos y sociales, junto con el presidente de la comunidad, Ximo Puig. En este marco puso como ejemplo lo que ha sucedido con el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que algunas comunidades «empezaron a bajarlo y las vecinas hicieron lo propio» y, como consecuencia, «se produce una suerte de 'dumping' o expolio a la baja».

El compromiso adquirido por la titular de Hacienda en funciones llega precisamente un día después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, mantuviera el primer encuentro con representantes de todas las fuerzas políticas para tratar de consensuar un planteamiento común para defender los intereses de Asturias en la futura negociación de la financiación autonómica. La reunión sirvió para que el Ejecutivo regional presentara una propuesta inicial que, entre otras cuestiones, aboga por que la reforma del sistema incluya una revisión del sistema tributario y la armonización fiscal. «Debe emprenderse una armonización fiscal de mínimos con el fin de fomentar el desarrollo de una política tributaria responsable que limite la competencia tributaria entre comunidades autónomas», defiende el Principado.

Hasta ahí unanimidad de criterio entre el Gobierno asturiano y el central. Sin embargo, Montero declaró también en Valencia que la población debe ser el criterio sobre el que tiene que pivotar el reparto de fondos. Frente a la posición que defiende el Principado -que plantea la necesidad de que primen otras variables como el envejecimiento, la dispersión geográfica o incluso el despoblamiento- Montero manifestó que la población debe tener un peso «indudable» en el reparto de fondos como criterio «objetivo y determinante». En su opinión, el modelo actual ha puesto de manifiesto que no se justifica ni en la insularidad, la dispersión o el envejecimiento que haya una diferencia de 800 euros per cápita entre la comunidad mejor y peor pagada. No obstante, la titular de Hacienda entiende que estas variables también deben mantenerse e incluso añadir otras como el coste de la universidad o la tasa de paro. En cualquier caso, coincidió también con el criterio asturiano cuando anotó que ninguna comunidad puede perder con el nuevo modelo de financiación, por lo que «la tarta tiene que ser más grande».

Montero también desveló ayer que los 4.682 millones que Hacienda ha estado reteniendo durante este año por no contar con unos presupuestos llegarán a las comunidades, finalmente, de forma fraccionada. El 50 % en noviembre y el otro 50% en diciembre. Así, se espera que Asturias reciba, antes de fin de año, los 123 millones de euros que se le adeuda por este concepto.