Montero desligará los presupuestos de la financiación de las autonomías María Jesús Montero. / EFE La nueva fórmula permite desbloquear 5.000 millones, de los que 120 corresponden al Principado, una vez que se constituya el Gobierno E. MARTÍNEZ / A. MORIYÓN MADRID / GIJÓN. Viernes, 9 agosto 2019, 01:55

La falta de unos nuevos presupuestos conlleva numerosas consecuencias para el país, como no poder aumentar la dotación de las becas educativas, la falta de inversión en nuevas infraestructuras, la imposibilidad de subir o bajar impuestos... O la no actualización de las entregas a cuenta a las comunidades. Esta última es la que ejerce más presión sobre los grupos políticos para llegar a un acuerdo de Gobierno, ya que Hacienda, sin cuentas, no puede aumentar la cuantía que entrega a las autonomías para su funcionamiento, por lo que los gobernantes autonómicos tienen más problemas para elaborar sus propios presupuestos.

Por ello, después de seis meses de trabajo al conocer que el proyecto de presupuestos para 2019 no tenía apoyo parlamentario, el Ministerio de Hacienda dice haber encontrado una fórmula legal junto con la Abogacía del Estado para poder desligar las cuentas de la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades. No se trata de un tema menor porque solo este año supondría elevar la cifra alrededor de 5.000 millones de euros, de los que al menos 120 corresponden al Principado de Asturias. Se trata de un montante extra de financiación derivado de la mejora de la economía y el consiguiente repunte de los ingresos, pero que el bloqueo presupuestario de los últimos ejercicios había sido utilizado como argumento por el Gobierno de Mariano Rajoy para mantenerlos 'congelados'.

Ahora, el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez desvincula esta financiación de la aprobación de los presupuestos, si bien la Abogacía del Estado sí considera necesario que el correspondiente decreto de ley sea firmado por un Gobierno «plenamente operativo», lo que ejerce presión sobre los grupos para que salga adelante su Ejecutivo en una posible segunda investidura en septiembre.