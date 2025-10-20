Montero sigue sin concretar su propuesta de financiación para Cataluña y aboga por más diálogo con Junts

El Gobierno siente la presión de los grupos independentistas, pero sigue sin dar pistas sobre cómo será su propuesta de financiación para Cataluña, la ... pieza clave que puede allanar la negociación de los Presupuestos de 2026, al menos con ERC, porque las exigencias de Junts van por otros derroteros. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue haciendo equilibrios. De un lado, para no enfadar demasiado a Esquerra, y de otro, para no perjudicar a su propia candidatura a la Junta de Andalucía. Desde Barcelona, ha asegurado este lunes que presentará «lo antes posible» una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó días atrás ante una representación del empresariado catalán su intención de presentar su propuesta antes de final de año.

El Gobierno, el Govern y ERC llevan semanas meses negociando a tres bandas. Los republicanos advierten de que no se producen avances. Montero, en cualquier caso, ha afirmado que «cumplirá los compromisos». El nuevo modelo, ha dicho en un foro organizado por el grupo Prisa, se basará en el principio de solidaridad, dotará de mayor autogobierno a Cataluña y «ninguna autonomía perderá recursos«, ha señalado.

Del principio de ordinalidad que reclama ERC, de momento, no ha dicho nada. Tampoco de la cesión del IRPF, que los republicanos exigen que sea del 100%, aunque de forma gradual. Ante la complejidad del asunto, la ministra de Hacienda ha apelado a las autonomías del PP a sentarse en la mesa con una posición común. «Pido un posicionamiento único y común para el PP, porque cada territorio aspira legítimamente a un modelo en función de sus singularidades», ha aseverado.

Montero aún confía en iniciar conversaciones con los grupos de la mayoría de la investidura para intentar aprobar los Presupuestos de 2026. El primer paso lo dará en los próximos días con la presentación de su propuesta de techo de gasto en el consejo de política fiscal y financiera. Más tarde, este plan pasará por el Congreso. Junts, de entrada, lleva semanas advirtiendo de que no apoyará la propuesta del Gobierno. Los junteros trasladaron días atrás a José Luis Rodríguez Zapatero, emisario del PSOE en las negociaciones con Puigdemont, que las relaciones van mal. Los de Puigdemont mantienen la amenaza de romper con Sánchez. Junts se prepara para adoptar una decisión sobre el futuro de la legislatura en las próximas semanas, ante de que acabe otoño. Montero ha confiado, aun así, en contar con Junts para negociar los Presupuestos. «Ya conocen nuestra relación con Junts. A veces es más fluida y otras necesita más diálogo y estamos en el más diálogo», ha señalado.