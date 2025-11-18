El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este martes en el Consejo de Ministros.

Montero sitúa ya a mediados de febrero la presentación de los Presupuestos

La vicepresidenta primera da por sentado que será difícil aprobarlos pero apunta a que, dado que Sánchez no tiene intención de adelantar las elecciones, podría hacer un nuevo intento más adelante si Junts cambia de postura

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

Nueva patada al balón. El Gobierno reconoce ya abiertamente que no presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2026 antes de que acabe este año, ... como llegó a asegurar Pedro Sánchez hace apenas un mes. Es más, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó hoy hacia mediados de febrero como la fecha más factible para dar ese paso, lo que significa que las Cuentas de 2023 volverán a ser prorrogadas por tercera vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  4. 4 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  5. 5 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  6. 6 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  7. 7

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9

    Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo
  10. 10 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Montero sitúa ya a mediados de febrero la presentación de los Presupuestos

Montero sitúa ya a mediados de febrero la presentación de los Presupuestos