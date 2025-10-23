Moreno, el «gestor» que se jactaba de «modernizar» al PSOE pero que siguió pagando en 'cash'

Él estaba al mando de la caja de Ferraz cuando los sobres cargados de dinero salían de la sede socialista directos a los bolsillos de ... José Luis Ábalos y Koldo García. Y es que Mariano Moreno Pavón fue director gerente del PSOE desde junio de 2017 hasta octubre de 2021, los años dorados de la trama corrupta que salpica a los socialistas.

Moreno, diplomado en Gestión y Administración pública por la Universidad Carlos III, se jacta en su perfil de la Fundación Pablo Iglesias de ser un experto en «la puesta en marcha de planes de modernización y procedimientos para la gestión de los procesos clave de la organización». De hecho, él fue quien ingenió para las segundas Elecciones Generales de 2019 la financiación con microcréditos de simpatizantes y militantes que recaudó 4,7 millones.

Sin embargo, y a pesar de sus novedosos métodos, durante su mandato no modernizó los pagos en Ferraz, que se siguieron haciendo en metálico de manera regular, según han reconocido en los últimos días los propios dirigentes socialistas para restar importancia a las fotos del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con sobres con el anagrama del PSOE rebosantes de billetes.

También al Supremo

El exgerente, quien la semana que viene está llamado también al Supremo para explicar por qué en los libros entregados por Ferraz al tribunal no aparecen ciertos pagos a Ábalos y Koldo, abandonó la gerencia de la ejecutiva federal del PSOE en otoño 2021, medio año después de la salida del Gobierno del exministro de Transportes.

Entonces, fue nombrado por el Gobierno, con un sueldo de 245.000 euros anuales (uno de los más altos de la administración pública española), presidente de Enusa, la empresa pública encargada del suministro de uranio enriquecido a las centrales nucleares españolas. Aquella designación sorprendió: Moreno no tenía la más mínima experiencia en el sector energético y, mucho menos, tenía conocimiento sobre nucleares.

Se da la paradoja, que Moreno va a acabar pasando por el doble trago de las comparecencias judicial y parlamentaria a cuenta de las andanzas de José Luis Ábalos, cuando en realidad él llego a Ferraz de la mano de Adriana Lastra, la enemiga íntima del exministro.

Sus más críticos afean al actual presidente de Enusa, cuando menos, haber hecho la 'vista gorda' con los elevados gastos (más de 30.000 euros durante su mandato al frente de la caja de Ferraz) que pasaban Ábalos y Koldo. Unos gastos que, sospechan en la Guardia Civil, podrían haber servido para blanquear el dinero negro que los dos imputados recibían como mordidas por el amaño de obra pública.