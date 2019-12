Moriyón encarga una auditoría de las cuentas de Foro desde su fundación Adrián Pumares, tras la reunión extraordinaria de Foro. / MARIO ROJAS Es una decisión aprobada en la comisión directiva extraordinaria para dar respuesta a los militantes y a la crítica de opacidad EDUARDO PANEQUE OVIEDO. Jueves, 5 diciembre 2019, 03:05

El tira y afloja en el seno de Foro Asturias saltó ayer al plano financiero. La Comisión Directiva intentará «acallar -en palabras del secretario general y diputado Adrián Pumares- a los comentarios muy maledicientes que algún militante se está dedicando a trasladar en las redes sociales» mediante una auditoría de las cuentas de la formación desde su fundación. Lo hará con el objeto de conocer todos los gastos e inversiones que se han venido realizando desde el año 2011. «Queremos máxima transparencia y que nadie alegue falta de información», subrayó el dirigente de Foro tras la reunión de ayer. Preguntado por si la nueva dirección considera que ha habido alguna irregularidad en el pasado, negó la mayor y zanjó el debate subrayando que «si creyese que hubiera cualquier problema, actuaría de otra forma», simplemente se «debe a comentarios que están intentando salpicar a miembros de la dirección y que bajo ningún concepto se pueden tolerar». En concreto, las partidas que está previsto analizar son aquellas relacionadas con los gastos de personal, por concepto y acreedor de las sedes territoriales y un inventario de los bienes propiedad del partido.

A la reunión de la Comisión Directiva no acudieron los integrantes del sector crítico. Pedro Leal ya lo había advertido horas antes: «No lo haremos porque adolece de las mismas irregularidades que la celebrada el pasado lunes». Adrián Pumares le restó importancia al anuncio de impugnación de los acuerdos argumentando que «no vamos a parar el partido porque hay mucho por hacer». Pero Leal no fue el único que había subido la tensión instantes previos. Jorge Fernández anunciaba la presentación de una demanda y solicitud de medidas cautelares «por mi suspensión arbitraria y unilateral». A ellos se suma otro miembro de la comision directiva perteneciente al sector afín a Cascos que se ha dado de baja en la formación.

Grupo en el Congreso

Tampoco asistió Isidro Martínez Oblanca, aduciendo motivos laborales en el Congreso de los Diputados. El diputado nacional sí se pronunció sobre la idea de conformar un grupo regionalista en la Cámara Baja. «No será fácil que se apruebe, pero si saliera adelante con intereses similares y formado por partidos regionalistas, no independentistas, sería interesante». Adrián Pumares aprovechó la rueda de prensa para reiterar la inexistencia de cualquier tipo de «acercamiento oculto al PSOE», y se desligó de alguna sintonía en lo referente a la cooficialidad. «Pido que no se utilice esto como arma arrojadiza» puesto que «la cooficialidad no es fundamental para su protección». «Las lenguas deben unir y no separar», concluyó exigiendo, eso sí, un desarrollo de la ley de uso vigente desde el año 1998.