Un mosso a un manifestante: «¡La república no existe, idiota!»

Día de tensos encontronazos entre manifestantes y Mossos d'Esquadra en Cataluña. Uno de los más comentados, grabado en vídeo, tiene como protagonistas a un agente de la policía autonómica y a un guarda forestal.

En la grabación, que no ha tardado en viralizarse, se les ve manteniendo un duro intercambio verbal (en catalán). El mosso pregunta al manifestante: «¿Tú eres funcionario como yo o qué?». El otro responde «sí». El breve vídeo culmina con otro nuevo intercambio entre ambos: «Defiéndeme a mí y no a estos hijos de puta», dice el mosso al agente forestal. «Yo defiendo la república», sentencia el guardia forestal. «¡Qué república ni qué cojones! ¡La república no existe, idiota!», le replica el mosso.