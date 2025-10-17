Muere el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, a los 75 años
Ha fallecido en un hospital de Madrid tras pasar semanas ingresado
C. P. S.
Viernes, 17 de octubre 2025, 09:52
Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado que, entre otros, defendió personajes tan mediáticos como El Dioni o la dulce Neus, ha muerto a los 75 años ... de edad, y en el mismo día de su cumpleaños, en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
