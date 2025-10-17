El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Fotografía de archivo del abogado José Emilio Rodríguez Menéndez Efe

Muere el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, a los 75 años

Ha fallecido en un hospital de Madrid tras pasar semanas ingresado

C. P. S.

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:52

Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado que, entre otros, defendió personajes tan mediáticos como El Dioni o la dulce Neus, ha muerto a los 75 años ... de edad, y en el mismo día de su cumpleaños, en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid.

