«Las mujeres como colectivo no piensan igual que Carmen Calvo o Adriana Lastra» Patricia Reyes, en uno de los despachos del Acuario. / P. UCHA Patricia Reyes | Diputada de Ciudadanos «La frase 'la ley nunca puede reglamentar un vicio' de Clara Campoamor es de otra época. No se puede sacar de contexto» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 25 marzo 2019, 04:58

En plena ruta electoral por España, Patricia Reyes, diputada en el Congreso y responsable de igualdad de Ciudadanos, hizo ayer parada en Gijón para participar en un acto junto al candidato al Principado, Juan Vázquez. A la cita, celebrada en el salón de actos del Acuario y que contó con una gran afluencia, no faltó el 'feminismo liberal', un concepto bajo el cual Ciudadanos se siente muy cómodo en lo que a igualdad se refiere.

-¿A qué se refieren cuando hablan de feminismo liberal?

-En Ciudadanos creemos en la igualdad. No se puede hacer del feminismo una guerra de sexos. Hay frases de dirigentes del PSOE o Podemos que incitan a ello. Han llegado incluso a excluir a mujeres. A nosotras se nos ha insultado por ir a la manifestación del 8M. Por eso queríamos hablar de lo que es el feminismo para nosotros. Un feminismo no excluyente, en el que pueden estar hombres y mujeres, que no impone dogmas y que no sea paternalista.

-Una de las ideas del decálogo feminista de Ciudadanos es la de que las mujeres se han deshecho de la tutela del varón para que ahora sean otras mujeres las que les dicen lo que tienen que pensar. Paradójicamente, Vox dijo lo mismo esta semana.

-Nos han copiado (risas).

-¿Comparten con ellos más de lo que parece?

-No. Yo a Vox no les he oído llamarse feministas. Sí les he oído negar o relativizar la violencia machista, diciendo que todas las violencias son iguales. En su programa, que me lo he leído, defienden aumentar los permisos de maternidad y dejar igual los de paternidad. No tienen nada que ver con nosotros. No he visto en su programa ninguna medida para conseguir la igualdad.

-Sin embargo, descartan pactos con el PSOE, pero no con Vox. ¿No son las diferencias en cuanto a género un escollo insalvable?

-Por supuesto. Puede revisarse la ley para luchar contra la violencia machista, pero nunca derogarse. Hay que revisarla y hacer informes de evaluación periódicos, tal y como indica la propia ley. Hay muchas cosas por hacer, pero en todo caso habría que ampliarla.

-Piden transversalidad al feminismo. ¿Fue la manifestación del 8M transversal?

-Nosotros hemos ido siempre. El año pasado nos tuvo que sacar la Policía y este año hemos recibido insultos por miembros de Juventudes Socialistas. No nos parece de recibo. No obstante, creo que eso se circunscribe solo a los partidos políticos. Las mujeres como colectivo no piensan igual que Carmen Calvo o Adriana Lastra.

-Están a favor de regularizar la prostitución. ¿Cómo?

-No existe el modelo perfecto. Desde luego hay que luchar contra la trata y trabajar para erradicarla. ¿La mejor manera es abolir la prostitución? Es muy complicado. Se dejaría a esas mujeres en una situación mucho más desfavorecida. En cambio, si regulamos, hacemos que la trata sea más visible. Si una mujer decide libremente ser prostituta, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo?

-La realidad es que casi siempre responde a necesidades económicas.

-Hay medidas para ayudar a las mujeres a salir de ahí. Pero hay otras que lo hacen libremente porque sí, porque quieren y punto.

-'La ley nunca puede reglamentar un vicio'. Es una frase de Clara Campoamor, una de las referentes para Ciudadanos.

-A ver, nosotros consideramos que el Estado no debe imponer ninguna moralidad. Pero si la prostitución existe, habrá que pensar qué hacer para regularlo. No se puede imponer la abolición. ¿Vicio? Lo será para algunos, para otros seguro que no. La de Clara Campoamor era otra época. No se puede poner esa frase fuera de contexto.