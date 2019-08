La nueva concertación social buscará paliar los efectos de la descarbonización El presidente de la Fade, Belarmino Feito, y los secretarios generales de UGT y CC OO, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico. / H. Á. Los agentes sociales abogan por generar empleo alternativo y luchar contra la despoblación de las comarcas mineras ANA MORIYÓN OVIEDO. Miércoles, 7 agosto 2019, 05:17

Principado, patronal y sindicatos se pondrán a la vuelta del verano manos a la obra para negociar la concertación social que definirá las prioridades inversoras del Gobierno asturiano para los próximos cuatro años y, en esta ocasión, lo harán con la inevitable descarbonización como telón de fondo. «El cierre de las térmicas es una realidad, es un hecho, y hay que buscar alternativas», asume el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, quien entiende que el diálogo social debe servir para paliar, en la medida de lo posible, los efectos que la transición energética provocará en esta comunidad e, incluso, convertir en oportunidad lo que ahora se presenta como amenaza. Una máxima que comparte el presidente de la Federación de Empresarios de Asturias (Fade), Belarmino Feito, y el secretario general de CC OO, José Manuel Zapico.

El líder de UGT plantea, en concreto, la necesidad de destinar parte de los fondos que movilice el próximo acuerdo de concertación social a impulsar nuevas fuentes de energía renovables en Asturias que permitan mitigar los efectos económicos y laborales que traerá consigo el cierre de las centrales térmicas. Igual que deben establecerse líneas de actuación, añade Lanero, dirigidas a potenciar el puerto de El Musel, que «quedará debilitado» por la pérdida de carga, y buscar alternativas de empleo para los transportistas que también dependen de esta actividad con fecha de caducidad. UGT, incluso, entiende que desde Asturias deberían ponerse en marcha medidas para abaratar los costes energéticos, consciente en todo caso de que ésta es una cuestión que «supera» el ámbito de actuación autonómico, motivo por el que sindicatos y patronal abogan por un «frente común» para exigir al Ejecutivo central y a Bruselas un estatuto para la industria electrointensiva, la reducción de peajes o el arancel medioambiental.

El secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, no quiere perder de vista el poco margen de maniobra que tiene el Gobierno de Adrián Barbón en este sentido y prefiere no generar «falsas expectativas» con respecto a la capacidad para paliar los efectos de la descarbonización que tendrá la concertación social. No obstante, coincide con su homólogo en UGT en que este nuevo escenario será un «hecho diferenciador» en la negociación que arrancará el próximo mes de septiembre, y reconoce que las comarcas mineras se mirarán con especial mimo a la hora de elaborar políticas contra el desempleo y la despoblación.

El líder de la patronal, Belarmino Feito, también incidió en la importancia de adaptar el contenido de la nueva concertación social a la situación actual de Asturias y a las amenazas que acechan sobre esta región y, concretamente, sobre su industria. El cierre de las térmicas es, asumió, uno de los principales problemas a los que Principado, patronal y sindicatos deberán hacer frente en esta negociación. «El cierre de las térmicas es una amenaza y tenemos que convertirla en una oportunidad para Asturias», declara Feito.

Tanto sindicatos como patronal no se quieren olvidar, en cualquier caso, de otras cuestiones que también deben tener en su opinión un lugar privilegiado en la próxima negociación. Coinciden UGT, CC OO y Fade en hacer una apuesta específica por el empleo juvenil y para ello inciden en potenciar la Formación Profesional Dual con contrato, con la entrada en vigor del decreto pendiente de aprobar como primer paso, pero no el único. Para el máximo representante sindical de UGT es «prioritario», de hecho, trabajar en la «orientación laboral» desde edades tempranas para acabar con la «brecha salarial» que supone que aún sean pocas las mujeres que opten por profesiones ligadas al sector industrial. También comparten la necesidad de sacar adelante las infraestructuras pendientes de concluir, convertir en una realidad el área metropolitana asturiana, avanzar en políticas de igualdad y aplicar de forma «homogénea» las cláusulas sociolaborables que, denuncia Zapico, en la actualidad no se utilizan de forma generalizada en las adjudicaciones de obras y servicios por parte de todas las consejerías.