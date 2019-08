La nueva etapa de Ciudadanos abre una crisis en Asturias con la baja de antiguos dirigentes Ignacio Prendes, Ignacio Cuesta y Juan Vázquez, celebrando los resultados de Ciudadanos en las generales de abril. / P. LORENZANA Al menos una veintena de militantes y exmiembros del comité autonómico abandonan el proyecto «desilusionados por la falta de democracia interna» ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 1 agosto 2019, 04:00

Asturias no se salva de la crisis interna que sufre Ciudadanos. El giro a la derecha por parte de Albert Rivera, por un lado, pero también los cambios en la gestión del partido en esta comunidad, por otro, han generado un clima de «descontento» en el seno de la formación que se ha traducido en una cascada de bajas por parte de militantes de base, pero también de antiguos dirigentes. La Secretaría de Organización, a cargo del también diputado autonómico Sergio García, trata de restar importancia a estos hechos «habituales en cualquier proceso electoral» y cifra las bajas registradas en las últimas semanas en una «veintena» de personas de un censo de unas ochocientas, mientras puntualiza que hay «otra quincena» de personas esperando a que se tramite su alta.

El sector crítico hace una lectura muy diferente de la situación que atraviesa el partido en Asturias. No solo por el volumen de bajas, que calcula «bastante más alto» al que ofrece la dirección autonómica, sino porque en muchos casos se trata de personas que habían ostentado cargos de responsabilidad orgánica e institucional dentro de esta formación.

Es el caso de la exdiputada Diana Sánchez, que ha reconocido a EL COMERCIO que ya no se siente «reflejada» con el proyecto de Ciudadanos tanto por su «enrocamiento político» a nivel nacional, como por la forma en la que se ha afrontado esta nueva etapa a nivel autonómico. «No se ha reconocido el trabajo de quienes empezamos en el partido mientras se apostó por tres independientes en una lista de los que ya han dimitido dos», resume Sánchez, que hasta su cese como diputada formaba parte del comité autonómico de este partido. También Nerea Forcelledo, concejala de Langreo en la pasada legislatura y miembro del comité autonómico por su cargo institucional, ha roto relaciones con Ciudadanos. «Me aparté por discrepancias con las posiciones que el partido está adoptando a nivel nacional, pero, principalmente, por la nula democracia interna que hay en estos momentos tanto a nivel nacional como autonómico», denuncia. A ellas se suman otros nombres, como el de la exconcejala de Castrillón, Silvia Argüelles, así como miembros de varias juntas locales que han causado baja en el partido en las últimas semanas con similares argumentos.

«Puedo respetar las líneas del partido, pero no comparto las actitudes dictatoriales»

Otros, como el exedil de Oviedo, Luis Zaragoza, mantienen su militancia, pero no ocultan su decepción. «La gestión que se está haciendo en Asturias y en Oviedo no me parece que haya sido la correcta. Desde un punto de vista político puedo respetar las líneas de cada partido, pero no comparto las actitudes dictatoriales y la falta de democracia interna. Ciudadanos se ha convertido en un partido en el que cualquier dirigente puede hacer o deshacer con el único criterio que el amiguismo», reprocha.

Y en este marco hay quien en el partido enmarca ya la reciente entrada del ovetense Ignacio Cuesta en la ejecutiva nacional como la «antesala» de su nombramiento como nuevo portavoz del partido en Asturias, en sustitución al diputado nacional Ignacio Prendes.