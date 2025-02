Oblanca, a la dirección de Foro: «Desde diciembre fui a 20 plenos sin tener noticias vuestras»

josé l. gonzález Domingo, 10 de mayo 2020, 02:15 Comenta Compartir

La batalla interna de Foro parece no tener fin.El diputado de la formación asturiana, Isidro Martínez Oblanca, respondió a los reproches de la dirección de su partido, que le afeó haber votado contra la prórroga de la declaración del estado de alarma, una postura «alejada» de la línea de la formación y también de la de sus socios electorales, el PP. «Sin sorpresa compruebo que no os tomasteis la molestia de escuchar en directo ni de leer mi intervención», responde Oblanca quien, ante las críticas de no haber «consultado o al menos comunicado» su decisión, lanza una dura crítica.«Desde mi toma de posesión el pasado 3 de diciembre de 2019 asistí a 20 plenos del Congreso sin recibir noticia alguna de vosotros». La disputa entre el diputado de Foro y la dirección del partido se enmarca en un enfrentamiento interno entre los partidarios de Francisco Álvarez-Cascos y los de Carmen Moriyón.

Oblanca, en el primero de los sectores, mantiene una disputa con los afines a la presidenta y al secretario general del partido, Adrián Pumares, que firmaban la carta a la que ayer respondió y en la que también le reprochaban que las siglas del partido se vieran mezcladas en la votación con las de ERC, la CUP y Vox. Oblanca sostiene que, en los cinco plenos que se han desarrollado sobre el estado de alarma, Foro ha coincidido en la votación con partidos «en las antípodas» de la formación asturiana «sin haber tenido noticias de desazón por parte de nadie».

El diputado de Foro defiende, además, lo que considera el modelo original de su partido y acusa a la nueva dirección de desnaturalizarlo. «Foro nunca fue ni debe ser un partido bisagrista, sino un partido asturiano, no asturianista; que aspira a ser alternativa, no satélite».

Isidro Martínez Oblanca reprocha, asimismo, a la actual dirección el «incumplimiento» de los estatutos en varios puntos y su intento de acercarse al PSOE y a PedroSánchez. El diputado asturiano considera también que es un «detalle de mal gusto» el uso del argumento de que se trata de un momento en el que están en juego«vidas humanas».«Os dedicáis a divagar, cuando no frivolizar, sobre la crisis del coronavirus y el estado de alarma».